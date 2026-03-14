México evacúa a 1,240 connacionales del Medio Oriente: SRE

Señaló que las evacuaciones se realizaron por rutas seguras con apoyo de embajadas mexicanas; continúa el seguimiento a connacionales en la región

El canciller Juan Ramón de la Fuente informó que 1,240 mexicanos han sido evacuados del Medio Oriente mediante rutas seguras y con el apoyo de las embajadas del país en la región, ante las condiciones de seguridad que prevalecen en esa zona.

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Durante una reunión de trabajo virtual con los titulares de las representaciones diplomáticas mexicanas en Medio Oriente, el funcionario revisó las condiciones de seguridad para los connacionales que residen o se encuentran en tránsito en distintos países y dio seguimiento a las acciones de asistencia consular que se mantienen en marcha.

Las evacuaciones se han realizado conforme se ha permitido la apertura gradual del espacio aéreo en varios países de la región. De acuerdo con la información revisada en el encuentro, la mayoría de las personas que solicitaron apoyo eran turistas que se encontraban en Emiratos Árabes Unidos, Israel, Bahréin, Líbano, Arabia Saudita, Jordania, Irán y Catar.

De la Fuente pidió a las representaciones mexicanas reforzar las acciones de protección consular y mantener comunicación permanente con las autoridades locales para continuar con las labores de asistencia a los mexicanos que aún permanecen en la zona.

También reconoció el trabajo del personal diplomático en esos países y reiteró que la prioridad es salvaguardar la integridad de los connacionales, así como del personal que labora en las embajadas mexicanas y sus familias.

De acuerdo con la Cancillería, en la reunión participaron la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado Pérez; el jefe de Oficina, Roberto de León Huerta; el director general para África, Asia Central y Medio Oriente, Aníbal Gómez Toledo; la directora general de Protección Consular, Vanessa Calva Ruiz, y la directora general de Comunicación Social, Daniela Zapata Ríos.