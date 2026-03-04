México evacúa a 279 connacionales de Medio Oriente por conflicto

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la mayoría cruzó por tierra hacia Egipto, Jordania y Turquía, países que mantienen abierto su espacio aéreo para continuar el traslado

Autoridades federales informaron que 279 personas mexicanas fueron evacuadas de diversos países de Medio Oriente en medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, operación que incluyó traslados terrestres hacia naciones con rutas aéreas disponibles para su eventual retorno.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que las personas connacionales salieron principalmente de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar, regiones donde la tensión militar obligó a activar mecanismos de protección consular para residentes y turistas mexicanos.

La mandataria precisó que la mayoría de los traslados se efectuó por vía terrestre debido a las restricciones en el tráfico aéreo en zonas cercanas a los enfrentamientos armados, situación que llevó a canalizar a los connacionales hacia países donde el espacio aéreo permanece abierto.

Egipto, Jordania y Turquía funcionaron como rutas de salida para quienes abandonaron las áreas de mayor riesgo, estrategia que permitió continuar con los protocolos diplomáticos y consulares para garantizar su seguridad y facilitar posteriores vuelos hacia otros destinos.

Sobre la posibilidad de organizar un puente aéreo hacia territorio nacional, la mandataria dijo que ese escenario depende de la evolución de las condiciones de seguridad en la región.

La presidenta indicó que algunos connacionales salieron inicialmente por medios distintos al transporte aéreo debido a la cancelación temporal de vuelos, por lo que el traslado terrestre se convirtió en la principal vía para abandonar las áreas de riesgo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que todas las embajadas de México en la región continúan operando bajo protocolos de alerta y mantienen comunicación permanente con residentes mexicanos y turistas que permanecen en los países afectados por la crisis.

El servicio consular mantiene monitoreo permanente de la situación regional para ofrecer asistencia y protección a quienes aún se encuentran en Medio Oriente, además de difundir canales de contacto y números telefónicos de emergencia para solicitar apoyo.

Autoridades diplomáticas reiteraron que hasta el momento no existen reportes de personas mexicanas lesionadas o fallecidas como consecuencia directa del conflicto, aunque las representaciones mexicanas siguen atentas a cualquier eventualidad.