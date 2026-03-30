México evalúa envío de petróleo a Cuba; mantendrá apoyo humanitario

No es necesario negociar con EU para enviar combustible a Cuba por razones humanitarias o comerciales, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum

México confirmó que mantiene abierta la posibilidad de enviar petróleo y combustibles a Cuba, tanto por razones humanitarias como comerciales, en un contexto internacional marcado por tensiones energéticas.

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Durante la conferencia en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum señaló que esta decisión no depende de una negociación con Estados Unidos, sino de una evaluación soberana, sin afectar el abasto interno.

El planteamiento incluye la participación de empresas privadas, que han solicitado a Petróleos Mexicanos (Pemex) la compra de combustible para su envío a la isla, configurando un nuevo esquema comercial.

Destacó que Cuba ha iniciado una apertura económica, permitiendo la participación de capital privado, lo que amplía las posibilidades de intercambio comercial y energético.

Sheinbaum confirmó que México mantendrá su respaldo mediante dos vías: ayuda humanitaria y acuerdos comerciales, en un contexto internacional de reconfiguración energética.

Explicó que recientemente se envió un barco con alimentos e insumos, como parte de la asistencia humanitaria al pueblo cubano, la cual continuará de forma constante.

De manera simultánea, señaló que existe una relación comercial vigente con Cuba, que incluye el envío de petróleo, derivado de acuerdos históricos.

La mandataria puntualizó que los componentes humanitario y comercial operan bajo lógicas distintas, pero coinciden en mantener una relación bilateral activa.

El contexto reciente incluyó la llegada de un petrolero ruso a Cuba y declaraciones de Donald Trump, quien señaló que no hay oposición a que otros países envíen petróleo a la isla, abriendo un mayor margen de acción.

México indicó que continuará el trabajo con Cuba en ambos frentes, sin cambios inmediatos, pero con la puerta abierta a nuevas acciones según el contexto internacional.

La postura reafirma una política de cooperación humanitaria y vínculos comerciales históricos, en un entorno donde la energía vuelve a ser un tema clave.