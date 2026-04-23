México exportará petróleo a Japón: Sheinbaum confirma acuerdo por un millón de barriles

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó un acuerdo con Japón para exportar un millón de barriles de petróleo en un periodo determinado, con base en el excedente de Pemex.

Luego de una solicitud directa del gobierno japonés a Petróleos Mexicanos y su posterior ratificación en una conversación bilateral, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó un acuerdo con Japón para exportar un millón de barriles de petróleo en un periodo determinado.

LEE ADEMÁS: Liga MX: ¿Qué equipo es el más afectado por la baja de sus seleccionados rumbo al Mundial?

México produce 1.8 millones de barriles diarios de petróleo, de los cuales entre 1.3 y 1.4 millones se destinan a refinerías nacionales, lo que deja un excedente aproximado de entre 400 mil y 500 mil barriles diarios disponibles para exportación.

“Japón es uno de los países a donde se exporta petróleo… el acuerdo fue de un millón de barriles en un tiempo determinado”, declaró Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina al detallar el volumen comprometido.

El acuerdo se inserta en la estrategia de colocación de excedentes de crudo en mercados internacionales, donde México mantiene relaciones comerciales energéticas con diversos países, incluidos Estados Unidos y naciones asiáticas.

Sheinbaum explicó que Estados Unidos continúa como destino de exportaciones, principalmente para reservas estratégicas, pese a que ese país cuenta con producción suficiente para su consumo interno.

“El acuerdo fue a solicitud de ellos a Pemex y lo ratificamos cuando hablamos por teléfono”, indicó la mandataria sobre el origen de la negociación con Japón.

El suministro comprometido no modifica el volumen destinado al mercado interno, ya que se cubrirá con el excedente disponible después de la refinación nacional, según los datos presentados por el gobierno federal.

El gobierno no precisó el calendario de entregas ni el volumen actual exportado a Japón, e indicó que esa información será detallada por las áreas técnicas correspondientes en Petróleos Mexicanos.