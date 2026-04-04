México fortalece el deporte como herramienta de paz y desarrollo, afirma Daniel Aceves

Desde incentivar el uso de la tarjeta blanca y la realización de múltiples actividades de cultura física y deportivas, destacó el medallista olímpico de Los Ángeles, Daniel Aceves Villagrán

México se ha consolidado a lo largo de los años como un actor relevante en las actividades conmemorativas del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, instaurado por la ONU en 2013 y celebrado oficialmente desde 2014, así lo destacó el medallista olímpico Daniel Aceves Villagrán.

TE PUEDE INTERESAR: Copa del Mundo FIFA: ¿Quién tiene el récord del gol más rápido en la historia?

Esta fecha se conmemora cada 6 de abril, en concordancia con la inauguración de los primeros Juegos Olímpicos modernos en 1896 en Atenas, Grecia, como parte de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El también ganador del Premio Nacional del Deporte subrayó que, desde entonces, México ha impulsado diversas actividades deportivas, recreativas y de cultura física, promoviendo además el uso de la Tarjeta Blanca, símbolo de paz, inclusión, juego limpio y unidad a través del deporte.

Desde su labor en organismos como la Asociación de Olímpicos Mexicanos y la Fundación Alfredo Harp Helú para el Deporte, Aceves Villagrán ha sido un promotor constante de esta conmemoración, impulsando iniciativas que fomentan el deporte, la salud y los valores sociales.

La ONU estableció esta fecha con el objetivo de utilizar el deporte como una herramienta para promover la paz, el desarrollo social, la educación y estilos de vida saludables, siempre con respeto a la dignidad humana y sin discriminación.

Actualmente, la Fundación Alfredo Harp Helú continúa participando activamente mediante estrategias que incentivan hábitos saludables, la actividad física y la conciencia sobre la importancia del deporte en la sociedad.

Asimismo, se busca fortalecer valores como la sana competencia, el respeto y la cooperación, además de impulsar la participación conjunta de los sectores público y privado, y promover políticas públicas en favor del deporte y la cultura física.

Para alcanzar estos objetivos, se han establecido alianzas con instituciones como el Comité Olímpico Mexicano, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, entre otras, con el respaldo del Gobierno de México.