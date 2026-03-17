México frena brote de sarampión: campaña de vacunación logra 13.3 millones de dosis en cinco semanas

Estrategia nacional alcanzó 13.3 millones de dosis en cinco semanas y mostró una caída cercana a 30 por ciento en casos activos

Autoridades de salud informaron que la campaña nacional de vacunación contra el sarampión logró la aplicación de 13.3 millones de dosis desde el 12 de febrero, lo que permitió una reducción cercana a 30 por ciento en los casos activos y una desaceleración en la transmisión del virus.

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El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, sostuvo que la vacunación constituyó la única estrategia efectiva para contener el brote, cuyo punto máximo se registró hacia finales de febrero, y destacó que la participación social permitió alcanzar metas semanales de hasta 3.4 millones de aplicaciones.

Datos oficiales indican que el descenso en contagios se reflejó de manera sostenida, aunque autoridades insistieron en mantener la cobertura, sobre todo en niñas, niños y adolescentes de seis meses a 12 años, así como en personas de 13 a 49 años que no completaron su esquema.

El subsecretario advirtió que la tendencia a la baja no implicó el fin del riesgo, por lo que insistió en mantener la cobertura de vacunación, especialmente en población infantil y en personas que no completaron esquemas o desconocen su estatus inmunológico.

El grupo prioritario incluyó a niñas y niños de seis meses a 12 años sin esquema completo, así como a personas de 13 a 49 años sin vacunación o con esquemas incompletos, con énfasis en entidades donde persistieron brotes activos.

Las autoridades identificaron a Durango, Sonora, Puebla y Quintana Roo como estados donde la transmisión aún no mostró una reducción clara, por lo que reforzaron la convocatoria para ampliar la cobertura en esos territorios.

En Jalisco, uno de los focos principales del brote, se acumularon más de cuatro mil 653 casos, aunque los activos descendieron a 617 y los nuevos se limitaron a 59, con una letalidad de 0.09, lo que reflejó el impacto de la vacunación intensiva.

El análisis epidemiológico mostró que 94 por ciento de los casos activos en esa entidad se concentró en seis municipios metropolitanos, lo que permitió focalizar acciones de contención mediante vacunación escolar y barridos sanitarios.

La campaña incrementó de manera significativa la cobertura en Jalisco, al pasar de poco más de 643 mil dosis aplicadas en 2025 a más de dos millones en 2026, con un acumulado superior a cuatro millones 647 mil vacunas durante la estrategia.

El sector salud destacó que el sarampión se mantiene como uno de los virus más contagiosos, con capacidad de transmisión hasta a 18 personas y permanencia en el ambiente por dos horas, lo que obligó a reforzar aislamiento y vacunación de contactos.