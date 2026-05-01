México gana dos platas y un bronce en la Copa del Mundo de clavados en China

México logró dos platas y un bronce en la Superfinal de clavados en China, colocándose segundo en el medallero

México sumó dos medallas de plata y una de bronce en la primera jornada de la Superfinal de la Copa del Mundo de clavados que se disputa en China, con dos segundos puestos en 3m masculino sincronizado y en equipo mixto de 3m y 10m, y un tercero en 10m masculino sincronizado.

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El dúo formado por Osmar Olvera y Juan Celaya consiguió la plata en 3m sincronizado con una puntuación de 420.57, por detrás de los chinos Zongyuang Wang y Jiuyuan Zheng, con 460.68, mientras que los británicos Anthony Harding y Jack Laugher se hicieron con el tercer puesto, con 406.20.

“Sabíamos que podíamos conseguir la plata en el último clavado, así que nos concentramos y lo hicimos”, señaló Celaya al término de la prueba celebrada en el Centro Acuático Nacional de Pekín, conocido como Cubo de Agua, en la jornada inaugural de la competición, que se prolongará hasta el próximo domingo, día 3.

México inicia su participación en la Súper Final 2026 con dos platas y un bronce, y reafirma su poder en la élite mundial de los clavados 🇲🇽🔥



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Celaya valoró la labor de su entrenadora, la china Ma Jin: “Está haciendo un gran trabajo. Quiere que seamos mejores cada vez. Siempre estamos buscando el oro”.

Olvera repitió plata en la final del equipo mixto junto a Randal Willars, Aranza Vázquez y Alejandra Estudillo.

Sumaron 422.50 puntos entre los seis clavados, cuatro individuales y dos sincronizados, con China primera, con 463.70 puntos y Australia, bronce, con 410.45.

Willars también obtuvo una segunda medalla con el bronce en 10m sincronizado junto a Kevin Berlín, con una diferencia de poco más de un punto respecto a los ucranianos Mark Hrytsenko y Oleksii Sereda, 404.28 por 403.02 de los mexicanos.

El oro fue de nuevo para los chinos, a cargo de Zhao Renjie y Yang Zhihao, con 448.68 puntos.

En 3m sincronizado, las gemelas Lia y Mia Cueva quedaron en quinta posición, con las chinas Chen Jia y Chen Yiwen en primera posición.

Con estos resultados, México ocupa el segundo puesto en el medallero al término de la primera jornada de la Superfinal, con China al frente con cuatro oros, y Australia, tercera con dos bronces y una plata.