México gana en el CineSpace 2017

Redacción.- El mexicano Alex Moreno, autor del documental “Apizaco” que ingresó al concurso CineSpace 2017 fue nombrado ganador hoy en el El Rice Media Center de Houston, en la categoría “Mejor filme difundiendo beneficios del espacio para la humanidad”. Resultado que anunció La Agencia Espacial Mexicana (AEM) y la Secretaría de Comunicaciones y transportes (SCT).

Este concurso fue organizado por La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en ingles) y el Houston Cinema Arts Festival. En él participaron 650 personas de todo el mundo. En la entrega de los galardones estuvieron presente figuras como la directora del Johnson Space Center de la NASA, Ellen Ochoa; el director ejecutivo de la Houston Cinema Arts Society, Patrick Kwiatkowski, y el co-director de CineSpace y representante de la NASA, Dan Jacobs, entre otros personajes ilustres.

La selección del jurado para elegir a los ganadores se basó en tres componentes esenciales de la exploración espacial: creatividad, innovación y atención al detalle. Los cortometrajes que ganaron las cinco categorías de CineSpace fueron: “Lunar”, de Christian Stangl (Austria); “Nadir”, de Pedro de Filippis (Hungría); “The Invisible Border”, de Shannon-Leigh Reeve y Chelese Belmont (Estados Unidos); “Apizaco”, de Alex Moreno (México); y “The New Sea”, de Jamie Drew (Reino Unido).

Fue hecho con mucho amor y dedicación, en un esfuerzo por mostrar las historias hermosas que existen en México, a fin de que a través del arte sea posible cambiar la conversación del país hacia los temas positivos, e incluso cambiarnos a nosotros mismos, afirmaron el autor de la obra, Alex Moreno y la productora del film, Nora Sotres.

Este documental mexicano refleja el esfuerzo de dos mujeres y un hombre, estudiantes tlaxcalenses, así como de su profesor y mentor Núñez George. El honorable jurado estuvo conformado por elementos importantes del Houston Cinema Arts Society y la NASA, el cual estuvo presidido por el director de cine Richard Linklater, quien otorgó el premio a México.

