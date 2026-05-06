México gana primera medalla en Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghái 2026 con bronce del conjunto femenil de arco compuesto

México gana bronce en arco compuesto femenil en la Copa del Mundo Shanghái 2026, confirmando su lugar como potencia mundial en tiro con arco

El tiro con arco mexicano ha vuelto a escribir otra página dorada, ahora con tinta de bronce. En la Copa del Mundo Shanghái 2026, el equipo femenil de arco compuesto, integrado por Maya Becerra, Dafne Quintero y Ana Hernández, se quedó con el tercer lugar del podio, reafirmando a México como una de las potencias mundiales en esta disciplina. Fue la primera medalla para el país en territorio chino, conseguida tras una jornada de altibajos, precisión milimétrica y gran fortaleza mental.

TE PUEDE INTERESAR: Javier Aguirre endurece postura en el Tri: “El que no se presente no va al Mundial”

El camino comenzó con una victoria contundente ante Gran Bretaña en cuartos de final, continuó con una derrota ante Turquía en semifinales y culminó con una muestra de carácter al vencer a Corea del Sur en la disputa por el tercer lugar, un resultado que trasciende el valor del metal.

Detrás del logro está la entrenadora Karen Montellano, ganadora del Premio Nacional de Deportes 2025, quien guió al equipo para repetir el bronce obtenido semanas antes en la primera etapa del Serial de World Archery en Puebla.

La química del equipo, el liderazgo de Montellano y la capacidad de reacción tras la derrota fueron claves para confirmar una tendencia: este equipo no solo compite, sino que es protagonista constante en la lucha por medallas. No es casualidad, es resultado de la constancia.

Mientras el arco compuesto celebraba, la delegación mexicana continuó su participación. En el arco recurvo, durante las rondas clasificatorias, destacaron Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez, quienes se ubicaron en el sexto y octavo lugar, respectivamente, dejando altas expectativas para las siguientes fases.