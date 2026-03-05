Jugadores de Irak posan antes del partido ante Emiratos Árabes Unidos del 13 de noviembre de 2025. | Foto de archivo: Reuters

La Cancillería gestiona el ingreso a México de jugadores y directivos de la selección de Irak, que jugará en Monterrey el 31 de marzo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que mantiene gestiones diplomáticas para facilitar la llegada a México de la selección nacional de Irak, cuyo partido está programado para el 31 de marzo en Monterrey, en el contexto de las restricciones de movilidad derivadas del conflicto armado en Medio Oriente.

La dependencia explicó que el espacio aéreo iraquí permanece cerrado debido a la situación de seguridad en la región, lo que complica los desplazamientos internacionales de los integrantes del representativo deportivo.

Autoridades mexicanas precisaron que México no cuenta con una embajada en Irak, por lo que la comunicación oficial se mantiene a través de otras representaciones diplomáticas de la red consular mexicana en la región.

En ese marco, la embajada de México en Emiratos Árabes Unidos estableció contacto con los directivos de la Federación de Futbol de Irak para atender los requerimientos migratorios que permitirían el viaje del equipo a territorio mexicano.

La Cancillería señaló que tanto la embajada en Emiratos Árabes Unidos como la representación diplomática en Turquía, así como otras sedes en Europa, se encuentran en disposición de emitir las visas necesarias para los jugadores, cuerpo técnico y directivos que participen en el encuentro deportivo.

Funcionarios mexicanos indicaron que el objetivo consiste en agilizar los trámites migratorios ante las condiciones extraordinarias provocadas por el cierre del espacio aéreo iraquí y las dificultades logísticas que enfrenta la delegación.

Para avanzar en el procedimiento, la cancillería solicitó a la Federación de Futbol de Irak el listado completo de las personas que viajarían a México, así como información sobre su lugar de residencia actual.

Con esos datos, las representaciones diplomáticas mexicanas podrán acelerar el proceso de emisión de visas y coordinar la logística necesaria para que los integrantes del equipo puedan trasladarse desde países con rutas aéreas disponibles.

La SRE reiteró que las embajadas mexicanas involucradas mantienen comunicación con las autoridades deportivas iraquíes para atender cualquier requerimiento adicional que permita concretar el viaje de la selección y asegurar su participación en el encuentro previsto en territorio mexicano.