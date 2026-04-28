México GP 2025 deja histórica derrama económica superior a los 19 mil millones de pesos

Gran respuesta de la afición se dejo sentir en el Gran Premio de México F1, que esta tarde vieron a Sergio Checo Pérez quedar tercero en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El Gran Premio de la Ciudad de México ha generado una derrama económica de 19 mil 840 millones de pesos para la capital y el país. Gracias a esta cifra, la carrera de Fórmula 1 en territorio nacional se afianza como el evento deportivo anual más importante que se celebra en este país.

LEE ADEMÁS: Tan cerca de ti, nace el amor: estreno, elenco y de qué trata la nueva telenovela con David Zepeda

Según los análisis elaborados por las empresas internacionales AECOM y Formula Money, contratadas por CIE para medir el impacto y los beneficios de la carrera, el evento celebrado del 24 al 26 de octubre de 2025 registró cifras que lo colocan en la élite mundial de la industria del entretenimiento.

La derrama total se compone de 6 mil 715 millones de pesos en derrama directa y 13 mil 125 millones en exposición de medios para México, lo que demuestra que el automovilismo no solo es velocidad en la pista, sino también un acelerador económico para todo el país.

“El México GP se ha convertido en un motor para la economía nacional, al generar empleos y posicionar a la Ciudad de México como un destino turístico de clase mundial. Estas cifras demuestran que nuestra F1ESTA es un gran referente de la industria, respaldado por una extraordinaria afición que asiste con gran entusiasmo al Autódromo Hermanos Rodríguez”, dijo Federico González Compeán, director general del México GP en un comunicado.

Pero el impacto del Gran Premio va mucho más allá de los límites del Autódromo Hermanos Rodríguez. Las operaciones de CIE para celebrar el México GP 2025 generaron 3 mil 705 millones de pesos en beneficios económicos directos, mientras que los gastos de los miembros de las escuderías y turistas que acudieron al evento resultaron en 3 mil 410 millones de pesos adicionales en actividad económica para la Ciudad de México.

En total, el evento sustentó 10 mil 649 empleos en la región, con una derrama total de salarios de mil 130 millones de pesos. Tan solo CIE creó 5 mil 170 empleos, generando más de 770 millones de pesos en salarios, mientras que la derrama por turismo y visitantes sostuvo otros 5 mil 600 empleos y 370 millones de pesos en salarios. El México GP 2025 registró una entrada de 401 mil 326 asistentes durante los tres días del evento, y solo el domingo estuvieron presentes 153 mil 867 espectadores, una muestra del fervor de la afición mexicana que año con año llena las gradas del circuito capitalino.

El acumulado histórico desde 2015 es igualmente impresionante. Desde su primera edición, el México GP ha dejado una derrama económica y de exposición de medios acumulada de 157 mil 594 millones de pesos, además de haber generado un total de 93 mil 175 empleos, equivalentes a una derrama en salarios acumulada de 12 mil 629 millones de pesos. Estas cifras respaldan la importancia estratégica de un evento que trasciende lo deportivo y se ha convertido en una plataforma de proyección cultural y turística para México en el mundo.

Con la edición 2026 del evento en puerta con el esperado regreso de Checo Pérez, el México GP se apuntala para seguir como un impulsor de la economía nacional, además de una de las principales plataformas para proyectar la cultura de México al mundo.