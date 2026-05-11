México GP libera último boletos en Post Venta: ¿cuándo, dónde y cómo adquirir entradas para la Fórmula 1?

El Gran Premio de la Ciudad de México 2026 abre su última venta de boletos en medio de alta demanda y gran expectativa rumbo a la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El Autódromo Hermanos Rodríguez ya escucha a lo lejos el eco del próximo octubre. Falta medio año, pero la expectativa crece como el calor sobre el asfalto. Y ahora, para quienes aún no se han asegurado un lugar entre las gradas, llega una última oportunidad. El Gran Premio de la Ciudad de México 2026 ha anunciado la Post Venta, esa ventana final donde los sueños de velocidad todavía pueden comprarse con un clic.

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Serán solo dos días. El 19 y el 20 de mayo. Y únicamente para un grupo selecto de los tarjetahabientes HSBC. Ellos tendrán la llave exclusiva para acceder a través del portal de Ticketmaster, donde aguardan los últimos boletos disponibles. No son demasiados. El cupo es muy limitado y está disperso en diversas gradas del legendario circuito. Por eso, los organizadores lo advierten sin rodeos: quien espere, podría quedarse fuera. La demanda, como cada año, amenaza con desbordar cualquier previsión.

Para intentar que la distribución sea más justa, se ha establecido una regla clara: un máximo de ocho entradas por transacción. Ni una más. Una medida pensada para que el acceso no se convierta en privilegio de unos pocos, sino en oportunidad para muchos. Porque el México GP no es solo una carrera, es una fiesta que le pertenece a la ciudad entera.

La plataforma de Ticketmaster, pese a su potencia, tiene un límite. Puede procesar hasta 4 mil transacciones por minuto. Una cifra impresionante, sí, pero quizás insuficiente frente al alud de aficionados que intentarán cruzar la puerta virtual al mismo tiempo. Habrá fila, pero no de cuerpo presente: será digital, silenciosa, ansiosa. Los organizadores piden paciencia. Tanta como la que tendrán los pilotos en la recta principal cuando el semáforo se apague.

El Gran Premio de la Ciudad de México 2026 se disputará del 30 de octubre al 1 de noviembre. Tres días donde el rugido de los motores se mezclará con el aroma de los asadores y el colorido de una metrópoli que se viste de banderas a cuadros. Pero este evento, hay que decirlo, es mucho más que deporte. Lo demuestran los hechos: históricamente ha sido premiado cinco veces como el Mejor Evento del Año. Un reconocimiento que trasciende la velocidad y abraza la cultura, el turismo, la gastronomía, la alegría de una ciudad que sabe recibir al mundo.