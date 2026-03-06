México gustaría de ser sede del Mundial de Clubes 2029: Mikel Arriola

El Comisionado de la FMF señaló que es una posibilidad y que les encantaría

Con la Copa del Mundo 2026 cada vez más cerca y luego de que este martes iniciara la cuenta regresiva a 100 días, el Comisionado de la Femexfut, Mikel Arriola, señaló que México como sede de torneos importantes va por más.

TE PUEDE INTERESAR: Messi comparado con Pelé por Donald Trump en la histórica visita a la Casa Blanca

Y es que en entrevista con David Faitelson, precisó que la Federación estaría encantada con la posibilidad de albergar ni más ni menos que un Mundial de Clubes.

“Todavía no está confirmado, a nosotros (Federación Mexicana de Futbol) nos encantaría, el siguiente probablemente sea Brasil, es solo una posibilidad. México quisiera el 2029, a nosotros nos encantaría”, precisó.

Si bien Brasil es la posibilidad más latente para el de 2029, hay otros países como Alemania, Qatar y Australia, quienes también podrían poner su candidatura en la mesa.

Luce complicado que a México le den una nueva sede relativamente pronto después de la Copa del Mundo del 2026, además de que ya se estableció la candidatura para el Femenil 2031 en conjunto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.

Cabe recordar que el primer Mundial de Clubes bajo su nuevo formato, se disputó en Estados Unidos y lo ganó el Chelsea tras derrotar en la Final al PSG.