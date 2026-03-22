México impulsa agenda regional en cumbre CELAC-África en Bogotá

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo encuentros bilaterales y delineó prioridades de cooperación regional y birregional, con énfasis en soberanía, desarrollo y multilateralismo

El gobierno de México participó en la X Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), así como en el Foro de Alto Nivel CELAC-África, celebrados en Bogotá, donde el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo reuniones bilaterales y fijó una postura centrada en la articulación regional y la cooperación internacional.

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Durante su participación en la Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) planteó que América Latina y el Caribe enfrentan un contexto global que exige mayor coordinación, al señalar que la región debe construir una respuesta basada en concertación, solidaridad y acción colectiva ante desafíos comunes.

El canciller afirmó que la CELAC ha permitido establecer bases para avanzar en temas estructurales como el combate a la pobreza y el hambre, el fortalecimiento de los sistemas de salud y educación, así como el desarrollo científico y tecnológico, además de la preparación ante desastres naturales, lo que consideró evidencia de que el trabajo conjunto entre países es viable.

Asimismo, reiteró que la política exterior mexicana se rige por principios como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias, al tiempo que confirmó la continuidad de la ayuda humanitaria a Cuba, en línea con la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El canciller delineó una agenda regional que incluye seguridad alimentaria, acceso a vacunas y medicamentos, gestión de desastres naturales, transición energética y fortalecimiento de la educación y la innovación, como ejes para consolidar la soberanía regional.

Convocó a los países participantes a fortalecer el multilateralismo y destacó que el desarrollo pleno requiere la participación de las mujeres en todos los ámbitos, además de invitar a las naciones a participar en el próximo Mundial de futbol que se celebrará en México, como un espacio de encuentro entre regiones.

La cumbre también sirvió como plataforma para discutir temas globales como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la desigualdad, problemáticas compartidas por América Latina y África que han motivado una agenda común.

De la Fuente sostuvo encuentros con representantes de Guatemala, Chile, Venezuela, Uruguay y Burundi, con quienes revisó agendas de cooperación en conectividad, relaciones diplomáticas y coordinación regional, además de refrendar el papel de la CELAC como mecanismo de concertación política.

En su reunión con el canciller guatemalteco Carlos Ramiro Martínez, abordaron iniciativas en materia de cooperación y conectividad, mientras que con sus homólogos de Chile y Venezuela destacaron la relevancia de mantener relaciones bilaterales activas; con Uruguay reafirmó el respaldo a su presidencia pro tempore y la necesidad de fortalecer el organismo regional.

También sostuvo un encuentro con su homólogo de Burundi, Edouard Bizimana, donde coincidieron en la importancia de consolidar la agenda birregional entre América Latina, el Caribe y África, con el objetivo de impulsar el desarrollo compartido y el bienestar de ambas regiones.

Durante el segmento CELAC-África, el funcionario subrayó que ambas regiones concentran a más de dos mil millones de personas y comparten vínculos históricos y culturales, lo que abre oportunidades para una cooperación basada en el respeto mutuo y el desarrollo sustentable.

El secretario destacó la presencia de la herencia africana en México, particularmente en estados como Guerrero, Oaxaca y Veracruz, y recordó que el país reconoce constitucionalmente a los pueblos afromexicanos, con una población superior a tres millones de personas, lo que refuerza el vínculo cultural entre ambas regiones.