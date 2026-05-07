México impulsa inversión de 740 mil millones en energía: Sheinbaum busca mayor participación estatal

El gobierno prevé concluir nuevas plantas antes de 2030 y mantener una participación estatal superior al 54 por ciento en generación eléctrica

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el plan de inversión público-privada anunciado en marzo mantiene avances en energía, infraestructura y transporte, aunque los proyectos continúan en fase administrativa, el gobierno busca acelerar trámites para iniciar obras durante este año.

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La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, precisó que los proyectos privados y mixtos suman inversiones por 740 mil millones de pesos. Explicó que los permisos de generación ya fueron otorgados a varios proyectos privados y que las obras iniciarán tras concluir procesos técnicos y consultas pendientes.

Añadió que las autorizaciones para proyectos mixtos entre la Comisión Federal de Electricidad y empresas privadas se emitirán a finales de mayo.

Sheinbaum indicó que el objetivo del gobierno es alcanzar cerca de 32 mil megawatts adicionales de generación eléctrica hacia 2030. Precisó que el sistema mantendrá una distribución cercana a 60 por ciento público y 40 por ciento privado.

La mandataria sostuvo que la Constitución garantiza que el sector público conserve al menos 54 por ciento de participación en la red eléctrica nacional.

La presidenta explicó que el nuevo esquema energético sustituyó el modelo previo de permisos abiertos para plantas privadas. Señaló que ahora el gobierno define regiones prioritarias para nuevas centrales y después convoca proyectos estratégicos.

Según detalló, varios de esos desarrollos operarán bajo esquemas mixtos donde la Comisión Federal de Electricidad conserva la autoridad y la propiedad de la infraestructura.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum también defendió la política de reducción de tasas de interés impulsada por el Banco de México.

La mandataria afirmó que tasas menores favorecen la inversión y reducen el incentivo para mantener capital inmovilizado en instituciones financieras. Añadió que la inflación mostró una disminución reciente y atribuyó parte de la presión sobre alimentos al aumento en el precio del jitomate y del chile derivado de una menor producción nacional y mayor demanda estadounidense.