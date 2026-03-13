El canciller Juan Ramón de la Fuente afirmó que la nueva misión abre una etapa de concreción rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo que la nueva misión comercial de México a Canadá, del 7 al 9 de mayo próximo, abrió una etapa de concreción dentro del plan de acción bilateral acordado por ambos gobiernos, con énfasis en prosperidad, movilidad, inclusión, seguridad y sostenibilidad rumbo a la revisión del T-MEC.

Durante el acto de presentación, el canciller situó la nueva estrategia comercial como una derivación del plan de acción bilateral que ambos países activaron tras la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al G7 en junio del año pasado y la posterior visita del primer ministro Mark Carney a México en septiembre, encuentros que fijaron una hoja de ruta con vigencia de cuatro años.

Indicó que la cooperación entre ambos países en materia financiera y de inteligencia ha permitido compartir información en diversos casos donde sí existen indicios de lavado de dinero, lo que ha derivado en congelamiento de cuentas y acciones legales.

▶️ El canciller Juan Ramón de la Fuente participó en el lanzamiento de la Misión Comercial México–Canadá 2026.



Durante el evento, destacó que México acude a Canadá con respeto y confianza, pero también con propuestas y con la convicción de que el futuro de la región se fortalece… pic.twitter.com/GkbPYcR8F5 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 12, 2026

De la Fuente sostuvo que esa relación bilateral descansa no sólo en la cooperación económica, sino también en el diálogo político, la confianza y los valores democráticos compartidos, tres componentes que, dijo, cobraron especial relevancia en el contexto actual y dieron sustento al entendimiento alcanzado por ambos gobiernos.

Explicó que la asociación estratégica integral entre México y Canadá se estructuró en varios pilares y que el de la prosperidad, donde se ubicó esta misión comercial, no puede entenderse de forma aislada porque la movilidad, la inclusión, la seguridad, la sostenibilidad y el medio ambiente completaron el sentido del vínculo.

Frente a empresarios, funcionarios y representantes del sector productivo, el titular de Relaciones Exteriores afirmó que la etapa de diseño quedó atrás y que ahora corresponde traducir el clima político y empresarial en resultados concretos, pues el propio gobierno canadiense pidió informes trimestrales de avances y México planteó que esos reportes fueran binacionales.

Esa exigencia de resultados, remarcó, ya tuvo un primer corte en diciembre y pronto tendrá un segundo informe, lo que colocó a la relación en una fase de seguimiento puntual para que los acuerdos políticos y comerciales impacten de manera visible en la vida cotidiana de los pueblos de ambos países y no permanezcan sólo como declaraciones.

Este jueves, el canciller Juan Ramón de la Fuente participó en el lanzamiento de la Misión Comercial México – Canadá 2026, con el secreterio de @SE_mx, Marcelo Ebrard (@m_ebrard).



"México y Canadá comparten, en efecto, una relación sólida, una relación sustentada, sí, en la… pic.twitter.com/2fhLckS9IM — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 12, 2026

De la Fuente definió a México y Canadá como piezas clave en el entramado de Norteamérica junto con Estados Unidos, al destacar el peso de las cadenas de valor, las inversiones recíprocas, la innovación y la tecnología, factores que, a su juicio, pudieron traducirse en beneficios para ambos países.

Recordó que más de 160 mil personas se identificaron como mexicanas en Canadá según el último censo, mientras ese país mantuvo el segundo sitio en conectividad aérea con México y envió el año pasado 2.8 millones de visitantes, indicadores que mostraron una relación densa y cotidiana más allá de los despachos oficiales.

El funcionario atribuyó ese nuevo momento al plan de acción bilateral que surgió tras la visita de Claudia Sheinbaum al G7 en junio del año pasado y del viaje del primer ministro Mark Carney a México en septiembre, encuentros que fijaron una ruta de trabajo para cuatro años y establecieron una referencia permanente para medir avances.