México inicia su camino en la Copa del Mundo de Clavados de Altura Fort Lauderdale 2026

México inicia su participación en la Copa del Mundo de Clavados de Altura 2026 en Florida con una delegación histórica de seis atletas

El vértigo y la precisión se darán cita este fin de semana en Fort Lauderdale, Florida, donde el Centro Acuático de esa ciudad estadounidense recibirá la primera fecha de la Copa del Mundo de Clavados de Altura 2026. Este certamen organizado por World Aquatics, marca el inicio del serial internacional y reunirá a 35 atletas procedentes de 15 países, quienes se enfrentarán en las pruebas de plataforma de 27 metros en la rama varonil y 20 metros en la femenil.

TE PUEDE INTERESAR: “Bomba” Rodríguez, ex comisionado de FMF, asegura que dueños lo boicotearon: “No querían transparencia”

México asistirá con una delegación de seis clavadistas, la más numerosa del certamen, encabezada por el triple medallista mundial Jonathan Paredes, quien ha subido al podio en las ediciones de Barcelona 2013, Kazán 2015 y Gwangju 2019. En la prueba varonil de 27 metros también competirán Antonio Corzo Díaz, Sergio Guzmán y Yolotl Otniel Martínez Cabral, mientras que en la rama femenil de 20 metros participarán Alejandra Sofía Aguilar Tovar y Tania Cuevas Martínez.

El evento se llevará a cabo del 15 al 16 de mayo. La competencia iniciará este viernes con las preliminares, primero con la prueba femenil de 20 metros y posteriormente con la varonil de 27 metros. Al día siguiente, sábado 16 de mayo, se disputarán las semifinales y finales en ambas categorías.

Los atletas varoniles realizarán dos saltos por día desde la plataforma de 27 metros, mientras que las mujeres efectuarán el mismo número de ejecuciones desde los 20 metros; la puntuación acumulada determinará a los ganadores de cada prueba.

Con una participación histórica en cuanto al número de representantes, México busca comenzar con buen pie su camino en este serial internacional que promete emociones de principio a fin.