México jugará en Toluca su último amistoso ante Serbia previo al Mundial

El Tri jugará el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez, siete días antes del debut ante Sudáfrica en el Estadio Banorte

La Selección Mexicana ya tiene sede definida para su último juego de preparación previo a la Copa del Mundo, el cual será ante Serbia y se disputará en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.

TE PUEDE INTERESAR: “Ante Nashville, jugaremos el partido más importante del semestre”: André Jardine

El equipo dirigido por Javier Aguirre jugará el 4 de junio ante el conjunto europeo, siete días antes de su debut en la justa mundialista frente a Sudáfrica, el 11 de junio, en el partido inaugural que se celebrará en el Estadio Banorte.

De esta forma, los últimos tres partidos de preparación del Tri ya tienen fecha y sede: el 22 de mayo ante Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla; el 30 de mayo contra Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California; y el duelo ante Serbia en Toluca.

Partido en Toluca será anunciado este martes

El encuentro será anunciado oficialmente este martes en el Palacio de Gobierno de Toluca, con la presencia de directivos de la Femexfut, quienes formalizarán el compromiso internacional.

Cabe recordar que la Selección Mexicana regresa a este recinto tras su última aparición en noviembre de 2024, cuando enfrentó a Honduras en la vuelta de la Nations League de Concacaf, logrando su clasificación al Final Four.

Vuelve Veljko Paunovic a México

Este último duelo de preparación también servirá como parámetro rumbo al enfrentamiento ante Chequia, rival europeo en la fase de grupos del Mundial.

Por ello, la Femexfut eligió a Serbia, selección dirigida por Veljko Paunovic, un viejo conocido del futbol mexicano.

Paunovic dirigió a Chivas y llegó a la final del Clausura 2024, la cual perdió ante Tigres. Posteriormente, regresó en 2025 para dirigir a los propios Tigres, aunque su etapa fue breve tras ser cesado.

Su conocimiento del futbol mexicano y su estilo táctico representan una prueba exigente para el Tri, que llegará a este partido con plantel completo y con los jugadores europeos convocados para la lista final rumbo al Mundial.