México lanza acuerdo con Google, Meta y TikTok para combatir la violencia digital contra las mujeres

Anuncian un acuerdo con Google, Meta y TikTok para prevenir y atender la violencia digital contra las mujeres mediante 17 acciones de prevención y atención; la red social X no participó

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, informó que el gobierno de Claudia Sheinbaum pactó con Google, Meta y TikTok un acuerdo de colaboración para prevenir y atender la violencia digital contra las mujeres mediante campañas educativas, difusión de una cartilla de seguridad digital y mesas permanentes de trabajo.

La funcionaria explicó que el convenio contempla nueve acciones de prevención y ocho de atención, entre ellas la creación de guías para reportar contenidos, el fortalecimiento de espacios de denuncia, la cooperación con autoridades en investigaciones y la vinculación de mecanismos de reporte con la Línea 079 para brindar primeros auxilios emocionales.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que 83.7 por ciento de la población mexicana usa internet, equivalente a cerca de 90.3 millones de personas; dentro de ese universo, 18 millones han sufrido algún tipo de ciberacoso y diez millones de las víctimas son mujeres, especialmente menores de veintinueve años.

Hernández señaló que la red social X fue invitada al diálogo, pero no participó en las reuniones ni en la elaboración del protocolo, al argumentar que no cuenta con oficinas en México, pese a que, según la secretaría, es una de las plataformas donde con mayor frecuencia se registran expresiones de violencia contra mujeres.

“México es pionero no sólo en plantear una Ley Olimpia, por ejemplo, que por cierto, presidenta, las activistas de la Ley Olimpia reconocen este acuerdo y agradecen siempre la colaboración que han tenido con usted desde que fue jefa de gobierno”, dijo la funcionaria.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el combate al ciberacoso debe combinar sanciones con acciones de prevención, educación digital y campañas públicas para evitar que la violencia contra las mujeres se reproduzca en los entornos virtuales.

El acuerdo también contempla colaboración entre plataformas, fiscalías y policías cibernéticas para acelerar la entrega de pruebas digitales, retirar contenidos íntimos sin consentimiento y desarrollar herramientas que permitan bloquear agresores y restringir interacciones durante procesos de denuncia.