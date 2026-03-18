Advierte que la reducción en el costo de las gasolinas podría provocar que el déficit fiscal aumente a casi 5.0% al cierre de 2026

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) estimó que los hechos de violencia registrados en Jalisco, en febrero pasado, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, “el Mencho”, dejaron en evidencia la vulnerabilidad de las economías regionales y la dificultad para erradicar las estructuras de influencia de los cárteles mexicanos en la vida diaria, en especial en ésta que es una entidad sede del encuentro mundial de futbol.

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Al respecto, Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta del Instituto, señaló lo anterior y no descartó que este tema influya de manera negativa en el inicio de las conversaciones rumbo a la revisión del T-MEC, que inician este miércoles.

Por ello, dijo que nuestro país con ese hecho, quedará atrapado una vez más, en la discrecionalidad de nuestro principal socio en torno a ese tema.

“Es muy seguro que el tema de inseguridad influya en las negociaciones comerciales, con el potencial de retrasar la firma de revisión del tratado; adicionalmente, cada vez hay más voces que sugieren que el tratado no quedará ratificado para el 1 de julio.

“De cumplirse con esa predicción, México entraría en una situación de alto riesgo, no por la duda si eventualmente tendremos un tratado vigente con Estados Unidos, sino por la fecha en la que finalmente quedaría ratificado. Hay quienes piensan que pudiera quedar firmado a finales del año, después de las elecciones intermedias de Estados Unidos o inclusive el año que entra”, dijo en conferencia de prensa.

Por otro lado, al señalar las afectaciones a nuestra economía derivadas del conflicto en Medio Oriente que ha propiciado el incremento del precio del petróleo y de fertilizantes, el IMEF comentó que ante los anuncios de reducción del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) para mantener estable el precio final de la gasolina al consumidor, el problema será cuánto tiempo durará el conflicto.

Lo anterior, pues aseveró que de prolongarse el mismo, afectará las finanzas públicas y podría hacer que el gobierno tenga mayores necesidades de apalancamiento.

Hizo referencia a la encuesta mensual que presentó al principio de este mes, donde señaló, los especialistas esperan “un déficit ampliado de aproximadamente 4.5 por ciento del PIB, pero una reducción del IEPS de gasolina que recibe el gobierno nos llevaría a un déficit cercano al 5.0%, como se tuvo en 2025.

“Nuestra encuesta del IMEF arroja que esta situación permanecería el año que entra, aumentando más el apalancamiento del gobierno. Es muy probable que este año alcancemos una razón de deuda bruta del sector público a PIB del 60%, pudiendo detonar una acción crediticia por parte de alguna de las calificadoras“, consideró en la conferencia.

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En tanto, Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF, afirmó que el gobierno federal cuenta con margen para hacerle frente a un aumento del precio de las gasolinas y el diésel, presionados ya por el alza del precio del petróleo como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán.

“Hay margen para absorber el costo de la gasolina, que pudiera aumentar; el problema es que si nosotros reducimos la cobranza del impuesto, del cual dependen las finanzas, va a abonar a tener un déficit fiscal mayor“, aseguró.