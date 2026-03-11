México lleva más de mil connacionales evacuados de Medio Oriente

Hasta el momento, la cancillería reportó que ninguna o ningún connacional resultó con afectaciones a su integridad física.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las acciones consulares desplegadas por su personal diplomático en Medio Oriente facilitaron la evacuación de mil cincuenta y cinco residentes y turistas mexicanos que se encontraban en países de la región afectados por la actual situación de conflicto.

Las personas evacuadas provenían de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Bahréin, Líbano y Qatar. Hasta el momento, la cancillería reportó que ninguna o ningún connacional resultó con afectaciones a su integridad física.

La embajada de México en Irán mantiene operaciones, aunque continúa trabajando desde Bakú, en Azerbaiyán, como parte de las medidas adoptadas ante la situación de seguridad en la zona.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explicó que el espacio aéreo en varios países de Medio Oriente permanece abierto de forma intermitente. Por ello, recomendó a quienes tengan reservaciones de viaje contactar directamente a su aerolínea o agencia para conocer el estatus de sus vuelos.

Reiteró que, mientras prevalezca el actual escenario de conflicto y tensiones militares en la región, no resulta recomendable viajar al Medio Oriente debido a la incertidumbre que persiste en el funcionamiento del transporte aéreo y la seguridad regional.

Las embajadas mexicanas en la zona permanecen en alerta y continúan atendiendo solicitudes de protección y asistencia consular de las personas mexicanas que aún se encuentran en esos países.

La cancillería añadió que la información sobre la evolución del conflicto y las recomendaciones de viaje continuará actualizándose a través de los canales oficiales de la dependencia y de las representaciones diplomáticas de México en la región.