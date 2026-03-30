México llevará a la CIDH muertes de migrantes bajo custodia del ICE

El gobierno mexicano anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la muerte de al menos 14 connacionales bajo custodia migratoria en Estados Unidos

El gobierno de México anunció que llevará ante la CIDH el caso de los mexicanos fallecidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un endurecimiento de la postura diplomática frente a Estados Unidos.

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Autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores informaron que entre 2025 y 2026 se han registrado al menos 14 muertes de connacionales, de entre 19 y 69 años, en centros de detención o durante operativos migratorios.

Datos oficiales indican que las causas incluyen complicaciones médicas, presuntos suicidios, fallecimientos en operativos y un tiroteo, lo que ha generado cuestionamientos sobre protocolos de atención y vigilancia en instalaciones migratorias.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó los hechos como inaceptables y confirmó que su administración busca escalar el caso a instancias internacionales, para investigar posibles violaciones a derechos humanos y determinar responsabilidades.

La cancillería mexicana ha desplegado notas diplomáticas, acompañamiento consular a familiares, reuniones con organizaciones en EU y recursos legales como un amicus curiae, para documentar las condiciones en centros de detención.

El endurecimiento del posicionamiento ocurre en medio de críticas al sistema migratorio estadounidense, donde organizaciones civiles han denunciado negligencia médica, hacinamiento y fallas estructurales que han derivado en muertes bajo custodia.