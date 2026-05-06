México logra reconocimiento del AIFA en acuerdo con Estados Unidos

La presidenta afirmó que el gobierno defendió esa inclusión durante las negociaciones bilaterales.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México y Estados Unidos firmaron un acuerdo de transporte aéreo que incorpora al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) dentro de los mecanismos de reconocimiento bilateral para operaciones aeroportuarias en la zona metropolitana del Valle de México, en virtud de que el gobierno mexicano mantuvo esa exigencia durante todo el proceso de negociación con autoridades estadounidenses.

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Sheinbaum explicó que Estados Unidos impulsaba una ampliación de slots en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y que las primeras propuestas no contemplaban al AIFA. Sin embargo, México insistió en el reconocimiento de ambos aeropuertos como parte del sistema aeroportuario de la capital y afirmó que esa posición se mantuvo hasta la firma del acuerdo.

“Queremos que se reconozcan los dos aeropuertos de la Ciudad de México”, declaró al describir las conversaciones bilaterales. Añadió que el convenio firmado representa una condición favorable para México dentro del marco de negociación con Estados Unidos y señaló que el gobierno buscó alcanzar el mejor resultado posible sin ceder posiciones estratégicas.

La presidenta vinculó el acuerdo con el estado actual de la relación bilateral entre ambos países.

Señaló que recientemente Estados Unidos también emitió un decreto donde reconoce avances de México en materia de propiedad intelectual. Añadió que continúan abiertas negociaciones relacionadas con agricultura, exportaciones de jitomate, cuotas de azúcar y control del gusano barrenador.

Sheinbaum afirmó que esos acuerdos muestran una relación activa de cooperación entre ambos gobiernos. La mandataria rechazó interpretar recientes tensiones políticas como una ruptura diplomática y pidió mantener “cabeza fría” frente a declaraciones o análisis externos sobre la relación con Washington.

Desde Palacio Nacional, la presidenta también vinculó la negociación aérea con el principio de soberanía nacional.

Señaló que la defensa de la infraestructura estratégica mexicana forma parte de las responsabilidades del gobierno federal y sostuvo que las decisiones sobre el sistema aeroportuario corresponden exclusivamente al Estado mexicano.

La mandataria indicó que el acuerdo alcanzado reconoce la existencia operativa y logística del AIFA dentro del esquema de movilidad aérea de la capital.

El aeropuerto fue inaugurado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador como parte del rediseño aeroportuario impulsado por la administración federal.