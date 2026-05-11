México mantiene diálogo y cooperación con organismos internacionales en el tema de desapariciones: Gobernación

Estarán funcionarios del Gobierno de México en la presentación del informe sobre desapariciones de la CIDH

El gobierno de México reiteró este domingo su disposición permanente al diálogo y a la cooperación con los organismos internacionales de derechos humanos en materia de desapariciones, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump arremete contra la NFL por transmisiones en streaming: “No me gusta”

Lo anterior, en una tarjeta informativa conjunta de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, en donde señala que asistirán representantes de ambas dependencias durante la presentación que hará este lunes la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatora para México, Andrea Pochak, de un informe sobre desapariciones elaborado por dicha Comisión.

“En congruencia con la política de apertura del Gobierno mexicano con los organismos internacionales de derechos humanos, en la presentación participarán el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa”, precisó el gobierno de México.

Nota Informativa Conjunta GOBERNACIÓN-RELACIONES EXTERIORES. "Presentación del informe sobre desapariciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 11 de mayo de 2026".https://t.co/nfK6R13PqW pic.twitter.com/xCJxWrXpBi — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 11, 2026

En el comunicado se indica que el acto, que contará con la presencia de la sociedad civil, “tendrá el propósito de presentar los hallazgos y las recomendaciones que contiene el informe, sus objetivos y metodología, y fortalecer la cooperación entre el Gobierno de México y la CIDH para atender el fenómeno de las desapariciones”.

En este sentido, aseguró que al evento asistirán también representantes gubernamentales, integrantes del cuerpo diplomático acreditado en México, agencias de Naciones Unidas, entre otros.