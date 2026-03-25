México mantiene respaldo a Michelle Bachelet para encabezar la ONU

Pese a la postura de Chile, que retiró su apoyo a la expresidenta de ese país, Claudia Sheinbaum destacó su perfil en derechos humanos, experiencia internacional y visión de resolución pacífica de conflictos.

México mantendrá su respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet para ocupar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco de las definiciones internacionales rumbo a la renovación del organismo, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, informó que su administración continuará apoyando a la exmandataria chilena, a pesar de que el presidente de Chile expresó que no respaldará dicha postulación, lo que modifica el escenario regional en torno a la candidatura.

Sheinbaum señaló que el apoyo de México se sustenta en la trayectoria de Bachelet, quien fue presidenta de Chile en dos ocasiones y ha desempeñado funciones relevantes en organismos internacionales vinculados a derechos humanos.

Entre los argumentos expuestos, la titular del Ejecutivo mexicano destacó su perfil orientado a la construcción de paz, la defensa de derechos y su visión de fortalecer a Naciones Unidas como un espacio de resolución de conflictos internacionales.

La presidenta indicó que el respaldo mexicano no depende exclusivamente de la postura del país de origen de la candidata y recordó que la construcción de apoyos en organismos multilaterales responde a consensos más amplios entre Estados.

Asimismo, señaló que México evaluará la posición de otros países, en particular Brasil, con quien se había planteado un respaldo conjunto, aunque reiteró que la decisión mexicana se mantiene firme.

El gobierno federal informó que esta postura ha sido analizada en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con especialistas en política internacional, entre ellos la actual titular de Semarnat, Alicia Bárcena, quien cuenta con experiencia en el sistema de Naciones Unidas.

La mandataria comentó que Bárcena es una mujer extraordinaria con mucho conocimiento y principios, y en su momento se discutió la decisión de apoyar a Michelle Bachelet en lugar de promover a Bárcena.

Señaló que, en el momento de la decisión, Bachelet ya contaba con el apoyo de varios líderes regionales, incluyendo al expresidente Gabriel Boric, de Chile, y que Bárcena misma decidió respaldar a Bachelet.