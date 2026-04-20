México no cumplirá el Objetivo de la ONU en 2030, que las mujeres tengan acceso al 100% a métodos de planificación: Organon Latam

Tuvo un retroceso de 30 años como consecuencia de la atención a la pandemia por Covid-19

México no llegará al 2030 cumpliendo uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que busca garantizar el acceso mundial a la planificación familiar para todas las mujeres, pues tuvo un retroceso de al menos 30 años.

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Así lo aseveró el doctor Said Plascencia, director Médico de Organon Latinoamérica, quien sostuvo que la pandemia por COVID-19 provocó un retroceso de al menos 6.0%, al pasar de 17% a 11% en este indicador, que considera que las necesidades anticonceptivas de las mujeres estén satisfechas al 100%.

“Por ejemplo, en México tenemos la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente, que tiene como objetivo reducir a la mitad los embarazos en menores de 19 años y a cero los embarazos en niñas de 10 a 15 años. Con esto quiero decir que para 2030 es difícil alcanzar esa meta de cero embarazos”, aseveró.

En el marco del Día Mundial de la Salud, el especialista señaló que la falta de acceso a los sistemas de salud durante la pandemia afectó áreas poco visibilizadas como la anticoncepción, impactando especialmente a poblaciones vulnerables.

Asimismo, indicó que la crisis sanitaria provocó que millones de mujeres dejaran de acceder a métodos anticonceptivos en América Latina, lo que retrasó el cumplimiento del objetivo de cero necesidades anticonceptivas insatisfechas. Entre 2019 y 2023, el avance cayó de 69% a 57% debido a la falta de disponibilidad de métodos de planificación familiar.

El director de Organon Latinoamérica subrayó que México debe redoblar esfuerzos en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, mediante estrategias específicas que fortalezcan el acceso a la planificación familiar.