México no necesita invitación a coalición militar de Trump: Sheinbaum

La mandataria sostuvo que el país mantiene desde 2025 un acuerdo bilateral de seguridad con Washington que opera mediante reuniones mensuales entre equipos de ambos gobiernos

México no fue invitado a integrarse al Escudo de las Américas, la coalición militar regional anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir a los cárteles del narcotráfico en el hemisferio, en virtud de que mantiene un entendimiento previo con Washington en materia de seguridad, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos se consolidó desde el inicio del actual gobierno estadounidense y opera mediante un mecanismo permanente de coordinación entre las instituciones de seguridad de ambos países.

Sheinbaum sostuvo que ese esquema de trabajo se estableció pocas semanas después del inicio del segundo mandato de Trump, cuando equipos mexicanos de seguridad viajaron a Washington a principios de febrero de 2025 para abrir un canal de coordinación directa.

La presidenta recordó que posteriormente funcionarios estadounidenses visitaron México para formalizar ese entendimiento, el cual se definió bajo el principio de respeto a la soberanía nacional y la protección del territorio mexicano.

“Nosotros tenemos un entendimiento desde antes con Estados Unidos”, señaló la mandataria al referirse al anuncio de la coalición regional impulsada por Washington con países latinoamericanos gobernados por mandatarios de derecha.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que el mecanismo bilateral incluye reuniones periódicas entre funcionarios de seguridad de ambas naciones para revisar avances en las estrategias conjuntas contra el crimen organizado.

De acuerdo con Sheinbaum, estos encuentros se desarrollan cada mes y participan representantes de distintas instituciones estadounidenses, entre ellas el Departamento de Estado, el Comando Norte y agencias de seguridad.

Subrayó que este diálogo permanente permitió consolidar un esquema de cooperación enfocado en el intercambio de información, la coordinación operativa y el seguimiento de indicadores vinculados con el combate al narcotráfico.

Entre los resultados mencionados por el gobierno mexicano se encuentran los datos que muestran una reducción del tráfico de fentanilo desde México hacia Estados Unidos, tema que se ha convertido en una de las prioridades de seguridad en la relación bilateral.

El Escudo de las Américas fue anunciado por el mandatario estadounidense el sábado 7 de marzo como una iniciativa regional para coordinar acciones contra organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

La propuesta contempla la participación de varios gobiernos latinoamericanos alineados con Washington en materia de seguridad, aunque México, Brasil y Colombia quedaron fuera de esa primera convocatoria. La proclamación de una Coalición de las Américas contra los carteles eleva oficialmente el narcotráfico al rango de amenaza estratégica equiparable al terrorismo internacional.

Bajo esa lógica, el uso de capacidades militares de precisión —incluidos misiles o de operaciones especiales— deja de ser una hipótesis extrema y se convierte en una herramienta potencial dentro del arsenal estratégico de cada país.