México no podrá cumplir sus metas climáticas sin transformar el autotransporte: PVEM

La senadora Maki Ortiz señaló que la transición a un transporte limpio se ve frenada por falta de infraestructura de recarga, normativas desactualizadas, escaso financiamiento y barreras tecnológicas

El aumento de las emisiones contaminantes generadas por el autotransporte, responsable de alrededor de una cuarta parte de los gases de efecto invernadero en México, se ha convertido en uno de los principales obstáculos para que el país cumpla sus metas climáticas, debido a la falta de infraestructura de recarga, el rezago en la actualización de normas, las limitaciones de financiamiento y las barreras tecnológicas que mantienen pendiente la transición hacia un sistema de transporte menos contaminante.

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Bajo ese diagnóstico, durante el Conversatorio “Compromisos de México para la reducción de emisiones en el autotransporte: retos, oportunidades y acción colectiva”, realizado en el Senado de la República, la senadora Maki Ortiz Domínguez advirtió que México enfrenta una situación climática urgente, pues el calentamiento global ya alcanzó 1.1 grados centígrados, por lo que llamó a construir una respuesta coordinada entre autoridades, empresas, academia y sociedad.

Señaló que el sector transporte debe ocupar un papel central en la estrategia climática nacional, ya que concentra cerca de 25 por ciento de las emisiones del país.

Explicó que la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional, NDC 3.0, presentada por México en noviembre de 2025 durante la COP 30, plantea una reducción de emisiones de hasta 40 por ciento para 2030.

Ortiz Domínguez indicó que alcanzar esa meta exige avanzar en la modernización de las flotas vehiculares, la eficiencia energética, la electromovilidad y el fortalecimiento del transporte público.

También advirtió que persisten obstáculos importantes, entre ellos la insuficiente infraestructura de recarga, la falta de actualización de las Normas Oficiales Mexicanas vinculadas al sector, las dificultades de financiamiento y las barreras tecnológicas.

No obstante, sostuvo que la transformación del autotransporte representa una oportunidad para mejorar la calidad del aire, reducir costos y fortalecer la competitividad del país.

“La acción colectiva se vuelve indispensable”, afirmó la senadora por el Verde Ecologista, al señalar que sólo mediante la coordinación entre gobierno, industria, academia y sociedad será posible construir un sistema de transporte más limpio, eficiente y resiliente, con beneficios para las generaciones presentes y futuras.

Por su parte, la senadora Juanita Guerra Mena señaló que el autotransporte es uno de los sectores estratégicos de la economía mexicana, pero también uno de los principales retos ambientales, debido a que constituye una fuente relevante de emisiones contaminantes que afectan la salud y la calidad del aire.

La legisladora subrayó que, frente a los compromisos climáticos asumidos por México y a la actualización de la NDC 3.0, es necesario acelerar la transición hacia tecnologías limpias, impulsar la electromovilidad, fomentar el uso de combustibles alternativos y modernizar la flota vehicular.

Guerra Mena agregó que esta transformación requiere una participación conjunta de autoridades, iniciativa privada, instituciones académicas y organizaciones civiles, además de fortalecer la planeación urbana y la movilidad sostenible.

Finalmente, sostuvo que la reducción de emisiones en el autotransporte no sólo contribuirá al cumplimiento de las metas ambientales, sino que también permitirá elevar la competitividad, mejorar la salud pública y aumentar la calidad de vida.