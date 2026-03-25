México podría posicionarse como eje económico estratégico en Asia-Pacífico: FEMSA

“México puede consolidarse como un puente económico entre Asia y América. Su ubicación estratégica permite desarrollar cadenas de valor y reforzar la integración con otras economías”, señaló Luis Darío Ochoa Rodríguez, miembro de ABAC para México y director de Asuntos Corporativos y Movilidad de FEMSA.

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Y es que, del 22 al 25 de abril, Ciudad de México será sede de ABAC II Mexico City 2026, el segundo encuentro anual del APEC Business Advisory Council (ABAC), que reunirá a cerca de 200 líderes empresariales, autoridades y expertos de las 21 economías que integran el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

De ahí que consideró, este encuentro representa una oportunidad para colocar a México como un actor competitivo en la región Asia-Pacífico. Al mismo tiempo permitirá demostrar su potencial como destino de inversión y como plataforma de integración económica, así como fomentar vínculos con economías con miles de millones de consumidores.

Lo anterior cobra mayor relevancia al considerar el peso de la región, toda vez que Asia-Pacífico concentra cerca del 60% del PIB mundial y alrededor del 50% del comercio global, lo que la convierte en uno de los principales motores del crecimiento económico.

Cabe señalar que tanto ABAC II Mexico City 2026 como la Cumbre de 2028 se perfilan como plataformas para proyectar el Plan México ante la región Asia-Pacífico, en línea con las prioridades de la actual administración.

“El centro de gravedad económico del mundo se ha trasladado del Atlántico al Pacífico. Hoy, las economías con mayor crecimiento están en esta región, lo que abre una ventana para que México fortalezca su inserción en estas dinámicas y amplíe sus oportunidades de comercio e inversión”, destacó Sergio Ley López, miembro de ABAC para México y socio del Consejo de Grupo Ley.

Cabe señalar que ABAC II Mexico City 2026 marca el inicio de la ruta hacia 2028, año en el que nuestro país será sede de la Cumbre de Líderes de APEC y del CEO Summit. Este proceso se ha construido en coordinación con la Secretaría de Economía, que actúa como el canal institucional de ABAC; en tanto que la designación de México como anfitrión forma parte de una estrategia orientada a fortalecer su participación internacional.

“Hace casi dos décadas que México no era sede de una Cumbre de APEC y más de una década sin albergar un encuentro empresarial de este nivel. Por ello, ABAC II Mexico City 2026 marca un punto de inflexión para reposicionar a México en el centro del diálogo económico global, particularmente al tratarse de APEC, uno de los mecanismos multilaterales más influyentes del mundo, donde se reúnen las principales economías de la región Asia-Pacífico“, afirmó Agustín García Rechy, miembro alterno de ABAC para México y director general de Wotian Business Group–Vitacheli.

Durante el encuentro, las sesiones de trabajo y seminarios se enfocarán en la construcción de recomendaciones que ABAC presenta directamente a los líderes de las 21 economías y se organizan en cuatro pilares, esto es: integración económica regional, sostenibilidad, conectividad y transformación digital.