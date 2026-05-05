México puede aspirar a ser la 10ª economía si trabaja en inversión, informalidad y seguridad: Eduardo Osuna

Para que México logre ser la economía número 10 del mundo, desde la posición 15 en la que ahora se ubica, y romper el ciclo de bajo crecimiento, tiene que iniciar una “verdadera cruzada”, sacando adelante los planes de infraestructura, pero además, reduciendo la informalidad en la que está sumida el 55% de la población y siendo efectivos en el combate a la inseguridad.

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Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, afirmó lo anterior durante la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2026, al señalar que no ha cambiado mucho el clima de un año a otro, toda vez que “México sigue siendo un país de muchas oportunidades en un entorno de mucha incertidumbre. Quizá más incertidumbre que la que teníamos el año pasado en términos de volatilidad”.

Comentó que se sabe “que México no está creciendo, pero sí tenemos condiciones para crecer más rápido, para ser la economía número 10. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando de la mano del sector público para cambiar las condiciones y cómo digitalizamos a la economía informal”.

Al respecto, observó que hay tres temas clave que “verdaderamente pueden mover la aguja del crecimiento” del país, que son la infraestructura, la informalidad y la inseguridad física, así como jurídica, en donde subrayó como tema pendiente el de “desaparecidos, que se liga también probablemente a la tasa de homicidios; la extorsión que hay una cifra que no sabemos y que inhibe la inversión, y la percepción sobre seguridad”.

Sostuvo que México no ha tenido un plan de infraestructura robusto desde los años 90; y ese plan de infraestructura no solamente mueve la aguja de inversión, “sino que destraba cuellos de botella que hoy son muy evidentes en la economía, desde temas de energía, carreteras, puertos, aeropuertos, que permiten que otras industrias se expandan. Hay un efecto de apalancamiento muy importante cuando la infraestructura es la correcta”.

Es más, consideró “importante” lo presentado este lunes por la presidenta Claudia Sheinbaum para acelerar las inversiones en el marco del Plan México, pero observó que “tenemos que seguir trabajando en reglas claras que generen certidumbre para los inversionistas, y luego seguir muy de cerca la renegociación del Tratado comercial”.

Por lo que detalló que es necesario consolidar una mayor inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que vaya del 23% promedio de años anteriores a más del 25%, siendo el Plan México la principal ruta para lograrlo.

Eduardo Osuna consideró que a pesar de la incertidumbre que prevalece en varios rubros, México tiene la oportunidad de ser la 10ª económica del mundo -después de haberse ubicado como la número 11-, si logra crecer al menos 2.0% de manera sostenida.

Pero para ello es fundamental la ejecución del Plan de Infraestructura, que asciende a 323 mil millones de dólares, y del que si bien, se han licitado 51 proyectos, indica que los paquetes grandes tanto de energía como de infraestructura carretera “vienen en el mes de mayo, pero el gran reto de esto es la ejecución.

“Una vez que licitas hay que tener proyectos ejecutivos, licencias, generar el financiamiento y entonces muchos de estos proyectos el primer peso se verá hasta 2027, en el mejor de los casos”, advirtió.

El director general de BBVA México comentó que los proyectos que se pueden ejecutar rápido son los desdoblamientos carreteros, algunos proyectos de energía que ya tienen proyectos ejecutivos desde hace 10 años y en los que hay que invertir.

De la ruta que BBVA México considera para que México logre alcanzar un crecimiento de 2.5%, es a través de cinco pilares: Infraestructura (0.9%), el T-MEC (0.3%), la digitalización (0.3%), crédito a Mipymes (0.3%) y seguridad (0.5%).