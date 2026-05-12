México quiere organizar el Mundial de Clubes 2029 de la FIFA

México busca postularse para ser sede del Mundial de Clubes 2029, respaldado por su experiencia como organizador de torneos FIFA

A solo un mes del inicio de la Copa del Mundo 2026, y a pesar de la serie de problemas que se ha visto envuelto para su celebración, México tiene la intención de organizar el Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

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Mikel Arriola, presidente de la Liga MX y Alto Comisionado del balompié mexicano, confirmó que el país evaluará presentar su candidatura para albergar el torneo de 32 equipos.

Arriola, quien buscó incursionar en la política electoral con un paso breve y fallido que le llevó hacia el ámbito deportivo, dijo que México cuenta con los elementos y la experiencia necesarios para organizar el certamen.

“Siendo miembro del Comité de Competencias de Equipos Varoniles de FIFA y sabiendo cómo está creciendo esta competencia, México tiene los elementos para presentar, en su momento, su candidatura”, declaró.

Mikel Arriola confirma que México está en posición de poder ser candidato para un Mundial de Clubes a futuro:



"México tiene los elementos para en su momento presentar como candidatura para el MDC"



Fuera de cámaras dijo que presentaría para la edición del 2029@ASMexico pic.twitter.com/0vWEjwLn0C — Edgar Martínez (@garymtzjr) May 11, 2026

El directivo destacó que nuestro país ocupa una posición privilegiada ante la FIFA, lo que se refleja en que será coanfitrión del Mundial 2026 junto a Canadá y Estados Unidos, además de que tiene confirmado el Premundial Sub-20 clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y se encuentra bien posicionado para competir por la sede de la Copa Mundial Femenina 2031.

El primer Mundial de Clubes con 32 equipos se celebró en Estados Unidos en el verano de 2025, competencia que dejó récords de ingresos y generó gran interés internacional. Chelsea se coronó campeón, con destacada asistencia de aficionados a los partidos de equipos como Real Madrid, Manchester City, París Saint-Germain, Boca Juniors y River Plate.

Además de una posible repetición de Estados Unidos como sede, se han mencionado como posibles candidatos a Arabia Saudita (Mundial 2034), Qatar y Brasil.