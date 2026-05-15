México recibe a jóvenes para Asamblea de Street Child World Cup

El encuentro reúne a jóvenes de diversos países previo a la Copa Mundial de Futbol y cuenta con el acompañamiento de la banda U2 en su calidad de embajadores de la causa.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio la bienvenida a delegaciones internacionales que participan en la Asamblea General de Street Child World Cup en México, un encuentro que reúne a jóvenes de diversos países antes de la competencia, con foco en infancia vulnerable y deporte.

La iniciativa impulsa la inclusión social y visibilidad para menores en condición de vulnerabilidad mediante el fútbol. La organización cuenta con el respaldo de la banda U2 como embajadora de la causa.

“Les recibimos en México como sabemos hacerlo, con generosidad y los brazos abiertos“, señaló la mandataria en su comunicación oficial.

La presidencia destacó la recepción del país a los participantes y la agenda continuará con reuniones de trabajo antes del desarrollo de las actividades deportivas.