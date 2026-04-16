México recibirá segunda ronda de revisión del T-MEC

México será sede de la segunda ronda de conversaciones para la revisión del T-MEC, donde se abordarán sectores estratégicos como automotriz, agropecuario y acero, con el objetivo de fortalecer cadenas productivas y comercio bilateral

La Secretaría de Economía confirmó que México será sede de la segunda ronda de conversaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada para el lunes 20 de abril, con la participación del representante comercial de Estados Unidos y equipos técnicos de ambos países.

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que la delegación estadounidense llegará el domingo por la noche y sostendrá reuniones durante toda la jornada del lunes. Indicó que las sesiones se enfocarán en la revisión de sectores estratégicos para el comercio bilateral.

Las mesas de trabajo incluirán temas como acero, aluminio, industria automotriz y sector agropecuario. También se abordarán aspectos relacionados con reglas de origen, políticas comerciales y fortalecimiento de la integración productiva entre ambos países.

Ebrard señaló que uno de los objetivos es avanzar en la sustitución de importaciones mediante el fortalecimiento de la producción regional. Explicó que inversiones en manufactura avanzada forman parte de esta estrategia para reducir la dependencia de insumos de otras regiones.

El funcionario indicó que representantes de industrias mexicanas participarán en las conversaciones, lo que permitirá alinear intereses entre gobierno y sector productivo.

Precisó que la revisión del T-MEC forma parte del mecanismo de actualización periódica del tratado, que permite ajustar disposiciones y detectar áreas de mejora en su operación.

Durante las conversaciones también se prevé analizar el comportamiento de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, especialmente en sectores como electrónica, automotriz y agroindustria, que han registrado crecimiento.

Marcelo Ebrard señaló que dará seguimiento a temas del sector agropecuario, como medidas comerciales, cuotas y acceso a mercados, para mantener la interlocución técnica en el marco del tratado.

La revisión del T-MEC ocurre en un entorno donde México se mantiene como principal socio comercial de Estados Unidos, y busca consolidar esta relación y atender retos económicos regionales.