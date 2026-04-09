El canciller Roberto Velasco sostuvo llamadas con sus homólogos para consolidar relaciones bilaterales, gestionar encuentros presidenciales y coordinar la agenda regional en América Latina

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, estableció una primera ronda de contactos diplomáticos con sus homólogos de Brasil, Guatemala y Uruguay como parte del arranque operativo de su gestión al frente de la Cancillería.

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Durante la conversación con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, ambos funcionarios coincidieron en la solidez del vínculo bilateral y acordaron sostener una reunión en territorio brasileño para preparar un próximo encuentro entre jefes de Estado.

El diálogo incluyó referencias a la cercanía cultural entre ambas naciones, particularmente en torno al futbol y la participación en torneos internacionales, como elemento simbólico que refuerza la relación política.

En el caso de Guatemala, Velasco conversó con el canciller Carlos Ramiro Martínez, con quien reiteró los lazos históricos y los intereses comunes que comparten ambos países, especialmente en materia de cooperación fronteriza.

La Cancillería subrayó que la relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Bernardo Arévalo se mantiene cercana, lo que facilita la coordinación de agendas bilaterales y regionales.

En una tercera llamada, el canciller mexicano dialogó con su homólogo uruguayo, Mario Lubetkin, a quien expresó el respaldo de México a la presidencia de Uruguay en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Ambos coincidieron en la afinidad política y cultural que caracteriza la relación entre México y Uruguay, destacando que el vínculo trasciende la diplomacia formal y se sustenta en una relación de cooperación sostenida.

Estas comunicaciones forman parte de una estrategia inicial para fortalecer la presencia de México en América Latina, mediante la activación de canales bilaterales y la articulación de posiciones comunes en foros regionales.