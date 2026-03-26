México replica a China: “También han subido aranceles”

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo estar en desacuerdo con el Ministerio de Comercio de China, “de que no podamos mover aranceles”.

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Respondiendo a botepronto al resultado de la investigación que inició el país asiático, en septiembre pasado, cuando México anunció una serie de aranceles a diversos productos procedentes de países con los que no tiene tratado comercial, recordó que China también ha subido aranceles.

“Pusimos aranceles para que el piso, que está muy disparejo, a favor de estas empresas -las mexicanas– empiece a emparejarse. Ese es un derecho que México tiene. Nosotros no tenemos nada contra China ni contra ningún otro país”, dijo Ebrard.

En el marco de la asamblea de la Caintra, en Monterrey, Nuevo León, recordó que el gobierno chino también ha impuesto o incrementado aranceles; “bueno, ellos también lo han hecho. O sea, el que tú subas un arancel es algo legítimo, de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio. Entonces, lo que yo no estaría de acuerdo con su comunicado, es que no podamos mover aranceles”.

El funcionario federal señaló que México “movió una serie de aranceles porque estimamos que hay condiciones desfavorables para nuestra industria”, y en ese sentido, fueron los sectores de textiles, calzado y acero mexicanos, principalmente, los que se están protegiendo.

“Porque el acero chino está costando, la tonelada, 150.00 dólares a México. Y, haciendo todas las pruebas, habidas y por haber con la industria, llegamos a la conclusión de que no están pagando los mismos impuestos o tienen un subsidio de garantía muy grande. O sea, los costos pueden variar bastante.

“Entonces, pusimos aranceles porque consideramos que se está buscando ampliar el mercado, con ayuda de su gobierno. Lo mismo los vehículos, son precios abajo de inventario. O sea, vas a quebrar a cualquier empresa, no importa cuál sea, porque tu precio de salida es menor a lo que le cuesta al señor de enfrente abrir su tienda”, dijo.

El Ministerio de Comercio de China concluyó en su investigación, que los aranceles impuestos por el gobierno mexicano “constituyen barreras al comercio y la inversión”, estimando pérdidas por 9,400 millones de dólares en sus sectores mecánico y eléctrico.