México se cuelga dos medallas en el Tour NORCECA de Voleibol de Playa 2026

México brilla en el Tour NORCECA 2026 con un oro, una plata y un bronce en voleibol de playa, confirmando su gran momento internacional

El voleibol de playa mexicano ha vuelto a demostrar que su crecimiento no es casualidad. En la segunda etapa del Tour NORCECA 2026, celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, la delegación nacional subió al podio en dos ocasiones y estuvo a un paso de una tercera. Un oro y una plata que confirman el momento dulce de esta disciplina en el país.

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Los grandes artífices de la gesta fueron Inés Lares y Carlos Ayala, la pareja juvenil que ya había brillado en los mundiales de 2025. En la final, se midieron a los cubanos Gómez y Veranes y se impusieron en un vibrante 2-1, con parciales de 21-17, 11-21 y 15-7. El título llegó como una merecida revancha, pues hace apenas un mes, en la primera parada del tour en Costa Rica, habían caído en una electrizante final ante Estados Unidos y se habían quedado con la plata. Esta vez, el oro se quedó en casa.

La rama femenil también aportó alegrías. Abril Flores y Susana Torres se colgaron la medalla de bronce tras superar 2-1 a las dominicanas Almanzar y Payano, con un marcador que reflejó el equilibrio del partido: 21-19, 15-21 y 15-10. Un triunfo construido con carácter en la arena rival.

Por muy poco, México no sumó un tercer metal. Miguel Sarabia y Jorman Osuna pelearon por el bronce varonil contra los estadounidenses Siragusa y Lennon, pero cayeron en dos sets ajustados: 22-24 y 18-21. La derrota dejó el sabor de lo cerca que se estuvo, pero también la certeza de que el nivel mexicano sigue en ascenso.

El Tour NORCECA no da tregua. La siguiente parada será este fin de semana en San Juan del Sur, Nicaragua. Y luego, Madero, Tamaulipas, se vestirá de fiesta para recibir la quinta etapa del 22 al 24 de este mes.