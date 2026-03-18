México será sede del Congreso Mundial de Turismo Deportivo de la ONU en 2026

México será sede del Congreso Mundial de Turismo Deportivo de la ONU. Sectur confirma el evento que reunirá a líderes globales del sector

La Secretaría de Turismo (Sectur) anunció que México será sede de la cuarta edición del Congreso Mundial de Turismo Deportivo de la ONU, un evento internacional de gran relevancia que por primera vez se realizará fuera de Europa.

LEE ADEMÁS: ‘Mi derecho, mi lugar’: paso a paso para el registro al bachillerato sin examen SEP

La titular de Sectur, Josefina Rodríguez, confirmó que el encuentro se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México.

“Es su cuarta edición, por primera vez se realiza fuera de Europa. Será 7, 8 y 9 de septiembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, habrá más de 40 potencias de talla global en el tema deportivo y presencia de empresarios”.

Este importante congreso contará con la participación de 140 países y alrededor de 500 afiliados de la ONU, además de la presencia de más de 40 potencias globales en el ámbito deportivo, así como empresarios y líderes del sector turístico.

Se trata de la cuarta edición del evento, destacando que será la primera ocasión en que se realiza fuera de Europa, lo que posiciona a México como un referente internacional en turismo deportivo.

Durante una conferencia, también se informó que en 2026 el país alcanzó un récord histórico de 8.84 millones de visitantes extranjeros, lo que representa un incremento del 10% en comparación con enero de 2025.

Asimismo, se reportó una derrama económica superior a los 3 mil millones de dólares, es decir, un crecimiento del 4%, reflejando el impacto positivo del turismo y consolidando a México como uno de los destinos más atractivos a nivel mundial.