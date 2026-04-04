México subió un escalón en Ranking FIFA ante la debacle de Estados Unidos

El Tri escaló tras los empates ante Portugal y Bélgica, en tanto que los estadounidenses perdieron con ambos

La Selección Mexicana escaló un peldaño en el Ranking FIFA del mes de abril, al aparecer en el lugar 15 de la clasificación, uno arriba de la lista previa que se dio a conocer en enero.

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Los empates ante Portugal 0-0 en el Estadio Banorte y 1-1 contra Bélgica en el Soldier Field de Chicago, le dieron a México para llegar a 1681.03 puntos.

En tanto, Estados Unidos se cayó un peldaño de esta fecha, ya que tiene 1673.13 puntos, luego de caer por goleada ante los Red Devils y luego perder con los lusitanos, en sus dos duelos de esta Fecha FIFA.

El Tri no estaba en la posición 15 desde noviembre del 2025, por lo que al menos luego de esta Fecha FIFA, ya pudo dejar atrás a los estadounidenses.

Francia recuperó el liderato del Ranking FIFA tras ocho años

Por otra parte, en el primer lugar apareció sorpresivamente Francia, al haber ganado sus dos juegos amistosos de esta Fecha FIFA y llegar a 1877.32 unidades. Les Bleus le ganaron a Brasil y Colombia, con lo que les dio para llegar a la cima.

Por consecuencia, España bajó una posición al quedarse en 1876.40 puntos y Argentina cayó hasta la tercera posición con 1874.81 puntos.

Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Marruecos, Bélgica y Alemania, completan el Top 10 del Ranking FIFA en ese orden, ya muy cerca de la Copa del Mundo.