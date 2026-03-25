México sustituye 15 titulares y fortalece protección consular en EU

La estrategia busca reforzar la atención a personas mexicanas en el exterior y responder al incremento de detenciones migratorias y denuncias por violaciones a derechos humanos

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer la renovación de 15 titulares en consulados ubicados en Estados Unidos, como parte de una estrategia para fortalecer la atención y protección de personas mexicanas en el exterior.

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Explicó que los nuevos cónsules fueron seleccionados mediante un proceso detallado con perfiles técnicos y sensibilidad social, con el objetivo de garantizar una atención directa a las comunidades migrantes, más allá de funciones protocolarias.

El rediseño ocurre en un contexto de mayor presión sobre la población migrante en Estados Unidos, donde consulados mexicanos intensificaron sus operaciones para atender casos en tiempo real, mediante líneas de emergencia 24 horas y centros telefónicos en ambos países.

Como parte de esta estrategia, las representaciones consulares reforzaron las visitas a centros de detención migratoria, donde deben identificar a connacionales, verificar condiciones y detectar abusos, como hacinamiento, falta de higiene o necesidades médicas urgentes.

Estas acciones permiten documentar violaciones a derechos humanos y activar mecanismos legales, además de mantener informadas a las familias de las personas detenidas, como parte de un esquema integral de protección.

El sistema consular también estableció mecanismos de coordinación entre sedes, para dar seguimiento a traslados de personas detenidas, evitando la pérdida de ubicación y garantizando continuidad en la asistencia jurídica y humanitaria.

De manera paralela, la Cancillería implementó protocolos de prevención para la comunidad mexicana, que incluyen orientación sobre derechos, recomendaciones ante detenciones y planes familiares de emergencia.

Estos lineamientos contemplan medidas como resguardo de documentos, designación de responsables de menores y cartas poder, con el fin de reducir riesgos ante posibles detenciones.

La presidenta subrayó que esta reorientación responde a la necesidad de colocar la defensa de derechos humanos como eje central de la política exterior.

Además, el gobierno federal implementó evaluación del desempeño consular con usuarios simulados, lo que permite detectar fallas y mejorar continuamente los servicios.

La estrategia se articula con el fortalecimiento de herramientas digitales y plataformas informativas, así como con la operación de líneas de emergencia para atención inmediata.