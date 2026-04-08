México tiene histórica cosecha de tres oros en inio del Panamericano de Natación Artística de Santiago 2026

México brilla en natación artística en Santiago 2026 con tres oros, una plata y un bronce

La selección nacional de natación artística ha conseguido un debut dorado en el Campeonato Panamericano de Natación Artística Santiago de Chile 2026. México cosechó tres medallas de oro, una de plata y una de bronce, para dar así un golpe de autoridad y demostrar su alto nivel deportivo en este inicio de temporada.

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El par mixto integrado por el medallista mundial Diego Villalobos y Nayeli Mondragón cautivó la pileta chilena con una extraordinaria ejecución. Sumaron 213.4833 unidades y dominaron la prueba.

La plata fue para el par local de Nicolás Campos y Theodora Garrido con 207.1725, mientras que el bronce fue para el binomio colombiano de Nicolás Slender y Natalia Jurado con 153.5384. Fue la primera muestra de que México llegaba a Santiago con una ambición desmedida.

La segunda medalla dorada en la categoría Senior llegó de la mano de las olímpicas Fernanda Arellano y Joana Jiménez en la prueba de Dueto Técnico. Con una rutina presentada por primera vez, conquistaron el escenario sudamericano y lograron 267.8408 unidades para adjudicarse el título continental.

La plata quedó en poder de las colombianas Luis Botero y Mabel Tobon con 243.6175, y el bronce también fue para México, gracias a las jóvenes campeonas de Asunción 2025, Camila Argumedo y Daniela Ávila, quienes sumaron 240.3017.

“La verdad me sentí muy bien, pero creo que hicimos un gran trabajo, llevamos muy poco tiempo trabajando juntas y la verdad es que le echamos muchas ganas, dimos todo de nosotras y creo que se notó en el agua”, dijo Arellano al final de la prueba sobre el logro obtenido con Joana Jiménez, una de las experimentadas del elenco nacional.

Foto: Cortesía COM

En la división juvenil, el dominio mexicano se hizo igualmente presente. Lucía Saucedo y Jacqueline Meléndez, en la prueba de Dueto Técnico, subieron a lo más alto del podio con 153.0975 unidades, compartiendo el podio con el otro dueto mexicano integrado por Joana Miranda y Gabriela Ávila, que alcanzaron 144.6200 unidades para llevarse la plata, mientras el bronce fue para Chile.

La jornada juvenil también dejó una tercera medalla de oro para México, esta vez en la modalidad de Dueto Mixto, donde Abner Monter y Ana Sofía López sumaron 101.2967 puntos y se colgaron el primer lugar, dejando la plata para Brasil con 80.8867. El desempeño de los más jóvenes confirma que la natación artística mexicana no solo vive un presente prometedor, sino que construye un futuro sólido.

El Campeonato Panamericano de Santiago de Chile 2026 sirvió como termómetro para lo que viene en el año. Con un total de cinco medallas en las primeras jornadas, tres de ellas de oro, la delegación mexicana demostró que el trabajo de base, la experiencia olímpica y la renovación generacional pueden convivir en perfecta armonía.

Las rutinas nuevas, las ejecuciones precisas y la emoción contenida de las nadadoras al final de cada presentación hablaron de un equipo que no solo compite, sino que disfruta y convence.