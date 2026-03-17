El presidente de la Asociación de Bancos de México aseguró que la digitalización, la seguridad, la formalidad y la certidumbre conforman un círculo virtuoso que beneficiará al país

Con un mundo cambiante desde 2025 y convulso en las últimas semanas, el sector financiero mexicano se erige como uno de los pilares de la economía mexicana que, a pesar de haber sido trastocado el año pasado, sigue de pie, bien capitalizado para arrancar proyectos que generen empleos, propicie el crecimiento económico, siempre que existan reglas claras que den certidumbre a los inversionistas nacionales y extranjeros que requieran créditos.

Emilio Romano Mussali. | Foto: Aracely Martínez

Y con la mirada bien puesta en la digitalización de la economía, para evitar en la mayor medida posible, el uso de dinero en efectivo y “dejar de alimentar” a la delincuencia, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano Mussali señala que el gobierno federal ya estudia cómo hacer que el pago de los programas sociales “se quede digital”, que no se saque el dinero de los cajeros, y facilitar a las pequeñas y medianas empresas su acceso a créditos.

De esta forma, estima lo que puede ser el futuro inmediato del país, no sin antes reconocer que durante su primer año como dirigente de los banqueros “nos encontramos con un gobierno muy receptivo, muy abierto al diálogo“, pero que además, “nos compró el argumento de digitalizar la economía al 100%“.

Emilio Romano Mussali. | Foto: Aracely Martínez

En plática con Ovaciones, asegura que lo anterior ha permitido avanzar al gremio en su agenda establecida hace un año: digitalización y formalización, empoderamiento del cliente, incremento del crédito y educación financiera, “estamos viendo avances, poco a poco, para tener un sistema financiero más incluyente“.

Indica que se está logrando que más gente confíe en la banca, que ya atiende a 36 millones de mexicanos, así como 260 mil empresas; “somos la industria más importante de capital invertido en el país“.

Recuerda que el crédito como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), se ubica en 38%, pero observa que se tiene todavía margen de crecimiento adicional.

Emilio Romano Mussali. | Foto: Aracely Martínez

“El que a través de la banca digital y de nuevos modelos que se van incorporando con la banca tradicional y los nuevos participantes, estamos encontrando nuevas formas de continuar prestando nuestros servicios de una manera cada vez más ágil y más fácil”, señala el también director ejecutivo de Bank of America México.

Y agrega que para incrementar la penetración del sistema financiero y mejorar la inclusión financiera se busca aumentar el número de pagos digitales, mejorando el ecosistema para reducir el uso de efectivo, por lo que junto con el gobierno de México está por lanzarse el pago 100% digital en las casetas de cuota, en gasolineras y de los programas sociales.

“En la medida en que se digitaliza la economía, en que operamos con menos con efectivo, se da un círculo virtuoso donde hay más inclusión financiera, mayor capacidad de crédito, de crecimiento de las empresas, seguridad y un mercado y unas empresas mucho más preparadas para poder crecer y desarrollarse en un esquema ya formalizado.

Emilio Romano Mussali. | Foto: Aracely Martínez

“Y lo que es muy importante es que sin el uso de efectivo, dejamos de alimentar las actividades ilícitas“, asevera Romano Mussali, quien comenta que se trabaja junto con el Banco de México para “simplificar aún más los pagos digitales. Queremos que el CoDi y el DIMO se integren de una manera más sencilla”, por lo que en breve, dice, el Banxico emitirá reglas para que el pago digital sea más sencillo.

Sobre la participación de la banca en los proyectos de infraestructura que presentó el gobierno federal, afirma que “la banca llega bien capitalizada y lista para financiar esos proyectos“.

Pero advierte que para verlos materializados, “necesitamos ver cómo se van identificando estas oportunidades de inversión y se van estructurando, que existen las condiciones de estabilidad, de contar con reglas claras para que el inversionista tenga confianza, no el banco, el inversionista, para que decida invertir. Y el banco viene después.

Emilio Romano Mussali. | Foto: Aracely Martínez

Previo a la 89 Convención Bancaria, a celebrarse del 18 al 20 de marzo, en Cancún, Quintana Roo, asegura que el sistema financiero mexicano opera con los más altos estándares que hay en el mundo en materia de prevención del lavado de dinero para proteger al sistema bancario y financiero mexicano de actividades ilícitas, no obstante que en 2025, el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos señaló a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, por su posible relación en el lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides.

“Si bien tenemos un sistema regulatorio muy robusto, sin duda su efectividad está en función de que cada banco haga lo propio para todos los días estar a la vanguardia, para garantizar que estamos un paso adelante de aquellos que quieren usar el sistema financiero para actividades ilícitas.

“Estas acciones que se dieron el año pasado fueron una llamada de atención para el sistema, que nos hizo redoblar el paso, nos hizo, todavía más, no confiarnos en lo que tenemos”, puntualiza el presidente de la ABM.