México va por plazas para Santo Domingo 2026 con Valeria Amparán y Citlalli Ortiz como cartas fuertes

La campeona mundial juvenil en Budva 2024, Valeria Amparán, y la olímpica de París 2024, Citlalli Ortiz, lideran el equipo nacional de boxeo que tomará parte en el Clasificatorio de Boxeo rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con la asistencia de representantes de 14 naciones, incluida México. El evento representa el primer gran filtro para boxeadoras y boxeadores mexicanos en el camino hacia la justa regional, que se celebrará el próximo año en República Dominicana.

La Federación Mexicana de Boxeo, que dirige Óscar Contreras, presentó de manera oficial el certamen clasificatorio a la cita centrocaribeña con la presencia de las autoridades deportivas de Jalisco. El acto protocolario reunió a los principales impulsores del boxeo en la entidad, que será sede de este importante filtro internacional.

Se contó con la presencia de Ángel Villarreal Delgado, técnico de la Panamerican Boxing Confederation. Este evento se llevará a cabo del 11 al 16 de marzo en el Domo Alcalde, iniciando la primera función a las 12:00 pm y la segunda a las 17:00 pm. El recinto tapatío se vestirá de gala para recibir a los mejores pugilistas de la región, en un ambiente electrizante durante los cinco días de competencia.

La delegación mexicana está formada por los mejores boxeadores del país que se ganaron su lugar en el pasado Grand Prix efectuado en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) y que buscan las plazas a Santo Domingo 2026, en el inicio del ciclo olímpico Los Ángeles 2028. El proceso de selección fue riguroso y permitió conformar un equipo equilibrado entre juventud y experiencia, con miras no solo a los juegos regionales, sino al futuro inmediato del boxeo mexicano.

En la rama femenina, va la campeona mundial juvenil, la duranguense Valeria Amparán Pizarro, quien se ha convertido en una de las referentes del boxeo mexicano y lo ha demostrado con resultados como la plata en el Torneo Internacional Boxam 2025 en España. Su estilo agresivo y su técnica depurada la colocan como una de las máximas candidatas a quedarse con el primer lugar en la categoría de los 51 kilogramos.

Además, en el cuadro nacional está la olímpica de París 2024 y ganadora del World Boxing Challenge 2025 en República Checa, Citlalli Ortiz, quien busca otro ciclo olímpico. La pugilista de 70 kilogramos ha demostrado que su nivel se mantiene entre las mejores del continente y apunta a iniciar con el pie derecho este nuevo proceso rumbo a Los Ángeles 2028.

La representación nacional está formada por Christopher Santos (55 kg), Harold Santos (60 kg), Hugo Barrón (65 kg), Abel Álvarez (70 kg), Emiliano Molina (90 kg) y Javier Cruz (+90 kg) y en el sector femenino, además de Amparán (51 kg) y Ortiz (70 kg), están Guadalupe Torres (57 kg), Paula Hernández (60 kg), Darianne Hernández (65 kg) y Lorien Alonso (75 kg). Cada uno llega en un buen momento físico y mental, listos para enfrentar a rivales de alto calibre en busca del boleto a Santo Domingo.

Entre las estrellas que se dan cita está el campeón olímpico de París 2024, el cubano Erislandy Álvarez (65 kg), quien además tiene dos preseas mundiales, plata en 2023 en Taskent y bronce en 2025 en Liverpool, y va por la revancha de San Salvador 2023, donde perdió la final. La presencia de una figura de su talla eleva el nivel competitivo del clasificatorio y representa una prueba de fuego para los mexicanos que aspiren a medirse con los mejores del continente.