México vence a Arizona Diamondbacks en su preparación rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026

Un rally de cuatro carreras de Rowdy Téllez y Alex Osuna encendió la luz verde para la Selección Mexicana de Béisbol. La novena azteca ha comenzado de la mejor forma posible su andadura hacia el Clásico Mundial de 2026. En su primer juego de preparación, el conjunto tricolor se impuso a los Arizona Diamondbacks en un encuentro que sirvió para calentar el brazo de cara al debut oficial del próximo viernes ante Gran Bretaña.

México fue superior durante la mayor parte del encuentro disputado en el Salt River Fields de Arizona y se impuso con contundencia por pizarra de 6-3. El equipo dirigido por Benjamín Gil apenas había tenido tiempo para un único entrenamiento el lunes por la noche, pero eso no fue impedimento para mostrar solidez sobre el diamante.

La victoria se cimentó en ese explosivo rally de cuatro carreras en la cuarta entrada y en el poderío de los bates de Téllez y Osuna, quienes conectaron sendos cuadrangulares solitarios para redondear la pizarra.

El duelo comenzó como una batalla de pitcheo de alto calibre. Durante las tres primeras entradas, los abridores Taijuan Walker, por México, y Zac Gallen, por Arizona, mantuvieron a raya a las ofensivas, colgando seis argollas consecutivas. Walker trabajó durante 2.1 entradas, mientras que Gallen, una de las estrellas de los D-Backs, lanzó dos episodios en blanco con 22 lanzamientos, con una recta que rondó las 92-93 millas por hora.

¡OSUUUUNAAAA! 🗣️



Tablazo para darle regalos a la afición 🎁#EsMiSangre 🩸🇲🇽 pic.twitter.com/oggvQUKNx8 — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 3, 2026

El momento clave del partido llegó en la parte alta de la cuarta entrada. El derecho Juan Morillo, relevista de Arizona, concedió un par de sencillos que pusieron en marcha la maquinaria azteca. Un rodado que debería haber sido una doble matanza se escapó del guante del primera base Pavin Smith, permitiendo la primera carrera para México.

Acto seguido, Nick Gonzales conectó un doblete que llevó la ventaja a 3-0, y Alek Thomas, quien jugaba contra su propio equipo de la MLB, remolcó la cuarta con un imparable. Thomas finalizó la tarde con un destacado 2 de 3.

Arizona intentó reaccionar y descontó dos carreras en la parte baja de la misma cuarta, impulsadas por un triple de Jordan Lawlar, que terminó la jornada con un sólido 2 de 3. Una tercera rayita llegó en la quinta con un doblete de Tim Tawa y un sencillo remolcador de James McCann.

Sin embargo, cualquier atisbo de remontada se desvaneció en los innings finales. Dylan Ray, lanzador de los D-Backs, sufrió el castigo de los maderos mexicanos al permitir los cuadrangulares solitarios de Téllez y Osuna en el octavo y noveno capítulos, otorgando a México un colchón definitivo en la pizarra.

Con este primer examen superado, la novena de México no tendrá tiempo para el descanso. El próximo reto será mayúsculo, pues este viernes 4 de marzo, el equipo de Benjamín Gil se medirá a los actuales campeones de la Serie Mundial, Los Ángeles Dodgers en el Camelback Ranch. Será la última prueba de fuego antes del debut oficial en el Clásico Mundial, donde México buscará confirmar su condición de aspirante a todo.