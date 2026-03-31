México vs Bélgica: cómo le ha ido al Tri, estadísticas y balance histórico actualizado | Foto: Arte de canva

Consulta cómo le ha ido a México vs Bélgica: historial completo, estadísticas, resultados y el balance del Tri ante los europeos

La rivalidad entre la Selección Mexicana y Bélgica ha dejado un balance ligeramente favorable para el conjunto azteca, que a lo largo de los años ha demostrado competir de tú a tú ante una potencia europea.

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De estos encuentros, tres se disputaron en Copas del Mundo y cuatro fueron amistosos. Esto demuestra que la rivalidad ha estado presente tanto en competencias oficiales como en partidos de preparación.

El primer enfrentamiento en 1969

El primer choque se dio el 16 de abril de 1969 en Bruselas, donde Bélgica ganó 2-0. Sin embargo, México respondió ese mismo año en el Estadio Azteca con una victoria 1-0 gracias a Alberto Onofre.

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La #MáquinaDelTiempo de @Banorte_mx nos dejó en nuestro primer partido del Mundial de 1986, en el que vencimos a Bélgica. 🤩#SomosMéxico🇲🇽

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En el Copa Mundial de la FIFA 1970, México venció 1-0 con gol de Gustavo Peña. Posteriormente, en el Copa Mundial de la FIFA 1986, el Tri volvió a imponerse 2-1 con anotaciones de Hugo Sánchez y Fernando Quirarte.

Bélgica responde en amistosos

La selección belga tuvo su revancha en 1990 con una victoria contundente de 3-0 en Bruselas, demostrando su crecimiento futbolístico en ese momento.

En el Copa Mundial de la FIFA 1998, ambos equipos empataron 2-2 en fase de grupos, con goles mexicanos de Cuauhtémoc Blanco y Alberto García Aspe, en un duelo lleno de emociones.

El último antecedente: un 3-3 espectacular

El enfrentamiento más reciente ocurrió en 2017, cuando empataron 3-3 en Bélgica. Destacaron Hirving Lozano con un doblete y Andrés Guardado, confirmando que esta rivalidad suele ofrecer partidos intensos y llenos de goles.

Historial parejo entre ambas selecciones

En total, ambas selecciones se han enfrentado en siete ocasiones, con un saldo de tres victorias para México, dos empates y dos triunfos para Bélgica. A pesar de ello, el Tricolor ha anotado 9 goles y recibido 11, reflejando duelos cerrados y de alta intensidad.