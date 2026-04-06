México vs Ghana: precios de boletos para el partido en el Estadio Cuauhtémoc 2026

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La Selección Mexicana continúa su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una serie de partidos amistosos, entre los que destaca el duelo ante Selección de Ghana.

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Fecha y sede del partido

Este encuentro se disputará el 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc, en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México), siendo uno de los compromisos clave antes del Mundial.

El equipo mexicano llegará a este duelo tras empatar ante Portugal y Bélgica, dejando buenas sensaciones en el funcionamiento colectivo, lo que ha generado ilusión entre los aficionados de cara a la justa mundialista.

Boletos generan polémica

Sin embargo, lo que ha llamado la atención no es solo el partido, sino los altos precios de los boletos, los cuales han sorprendido a varios seguidores del Tri.

Precio más alto del partido

El boleto más caro alcanza los 3,189 pesos, correspondiente a las zonas de Platea Oriente y Platea Poniente, ubicaciones privilegiadas dentro del estadio.

Otros precios incluyen: Platea Plus en 2,717 pesos, Cabeceras Norte y Sur en 2,127 pesos, mientras que las zonas de Rampa Oriente y Poniente cuestan 1,419 pesos, y las áreas de Rampa y Rampa Sur tienen un costo de 1,183 pesos.

A pesar de los costos, se espera una gran entrada en el inmueble poblano, ya que el partido representa una oportunidad clave para ver al Tri antes del Mundial y evaluar el nivel del equipo en su preparación final.