México vs Portugal: así fue la Watch Party para el regreso del Tri a casa

Con motivo de este amistoso, cientos de aficionados se dieron cita en una watch party para ser parte de esta histórica reapertura

La Selección Mexicana ha vuelto a casa. El Tri jugó de nuevo en el Estadio Azteca (hoy llamado Banorte) y el país entero estuvo pendiente de su enfrentamiento contra Portugal. Con motivo de este amistoso, cientos de aficionados se dieron cita en una watch party para ser parte de esta histórica reapertura.

LEE ADEMÁS: Kirk Cousins, el quarterback que pretendió Pittsburgh hace un año y podría ser Plan B si Aaron Rodgers no

Con el Mundial 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá, el Coloso de Santa Úrsula pasó por una profunda remodelación para cumplir con los estándares de la FIFA. Para quienes no pudieron asistir al estadio, la Casa Maggi abrió sus puertas para una fiesta futbolera.

“Siempre ver a México es emocionante, pero verlo de regreso en su estadio es espectacular. Esta fiesta de Maggi es increíble, es acercarnos más a nuestro equipo”, dijo Enrique Álvarez, aficionado presente en el evento.

Entre activaciones, salas interactivas, botana y ambiente festivo, el evento contó con la presencia del artista Yurem, quien animó a los asistentes antes y durante el encuentro. Mientras el equipo hacía historia rumbo a su tercer Mundial en casa, los aficionados encontraron en Casa Maggi el lugar ideal para vivir la pasión por el Tri.

“Este ambiente es increíble… es el preámbulo del Mundial. Qué mejor que apoyar a México con un festejo de esta magnitud”, expresó Carolina Rodríguez, otra fanática del equipo nacional.