México vs. Puerto Rico: el Tri Femenil se juega la vida en Concacaf W en busca de un boleto al Mundial Brasil 2027

La Selección Mexicana Femenil sabe que no hay mañana. En el Grupo A del Campeonato W de la Concacaf, solo el primer lugar avanza. El segundo, por más que haya ganado sus otros partidos, se queda en el camino. Así de cruel es el formato. Así de definitivo será el compromiso contra Puerto Rico, un duelo que definirá al líder del sector y, con ello, la posibilidad de mantener viva la esperanza rumbo al Mundial de Brasil 2027.

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México necesita ganar o empatar. Una derrota, en cambio, significaría el adiós anticipado a la ilusión de regresar a una Copa del Mundo tras 11 años de ausencia, una cita que se le ha negado al futbol femenil mexicano en las ediciones de 2019 y 2023.

Las cifras son contundentes. Ambas selecciones llegan con paso perfecto de tres victorias en tres partidos, nueve puntos cada una. Pero la diferencia está en el gol. México ha anotado 30 dianas, con Charlyn Corral como máxima artillera del torneo con 11 goles. Puerto Rico, por su parte, suma 26 anotaciones, lideradas por Jillienne Aguilera con nueve.

Detrás de este vital encuentro hay una historia de frustraciones y de sueños postergados. México no ha estado en un Mundial desde 2015, cuando cayó en fase de grupos. La generación de Charlyn Corral, Kenti Robles y Rebeca Bernal sabe que esta puede ser su última oportunidad. Enfrente, Puerto Rico no es el rival débil de antaño. Ha crecido, se ha ordenado y sueña con dar el campanazo.

Pero lo cierto es que el Tri Femenil, para su suerte, ha vencido a su similar boricua en las últimas cinco ocasiones en que se han enfrentado. Recién el 1 de diciembre de 2023, en la clasificación para la W Gold Cup, las aztecas se impusieron por 3-0 de visita. Antes, lo hicieron el 22 de septiembre del mismo año en la ida de estos clasificatorios por marcador de 2-1.

También en 2023, pero el 28 de junio en los Juegos femeninos CAC, las mexicanas vencieron por 4-0 a las puertorriqueñas. En el Premundial Femenino, el 12 de abril de 2022, la Selección Mexicana goleó por pizarra de 6-0 a Puerto Rico, mismo marcador del 9 de febrero de 2016, cuando se enfrentaron en la clasificación olímpica de la Concacaf.

De esta manera, las mexicanas tienen todo para ganar, al menos en el papel. De esos cinco triunfos en cinco emparejamientos previos, las nacionales marcaron 21 goles a cambio de solo uno recibido.

El mensaje de Pedro López, entrenador mexicano, ha sido el no especular y salir a ganar desde el primer minuto. Porque un empate puede bastar, pero la historia ha demostrado que confiar en los cálculos suele salir caro. Mejor confiar en el gol, en la presión alta, en la valentía. Al final, solo una de las dos seguirá con vida en la lucha por el boleto a Brasil.

El Nemesio Diez se vestirá de gala para recibir a una selección que necesita del aliento de su afición como nunca antes. El silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Y entonces, el Tri Femenilintentará darlo todo para mantener ese sueño mundialista intacto.