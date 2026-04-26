Consulta cuánto cuestan los boletos para México vs Serbia, el último partido antes del Mundial 2026, precios, venta y detalles del evento oficial

La Selección Mexicana de Fútbol se encuentra afinando los últimos detalles de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, y uno de los partidos más esperados por la afición será el duelo ante Serbia, considerado el último gran ensayo antes del debut mundialista.

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Este encuentro no solo representa una prueba importante en lo deportivo, sino también una oportunidad única para ver al Tricolor en acción como anfitrión del Mundial. Sin embargo, el anuncio de los precios de los boletos ha generado debate entre los aficionados debido a su alto costo

Estadio Nemesio Diez, sede del encuentro

El duelo entre México y Serbia se disputará en el Estadio Nemesio Diez, ubicado en Toluca, uno de los recintos más emblemáticos del futbol mexicano por su atmósfera intensa y su cercanía con la afición.

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Este partido servirá como el último ajuste del equipo dirigido por Javier Aguirre, quien busca definir su once titular para la Copa del Mundo. Se espera que la alineación sea muy similar a la que debutará en la justa internacional, consolidando el cierre de preparación.

Precios de boletos para el México vs Serbia

La organización del evento reveló los precios oficiales, los cuales han sido considerados elevados por muchos seguidores. Los boletos van desde los 1,419 pesos hasta los 6,493 pesos, dependiendo de la zona del estadio.

La distribución de costos para el partido es la siguiente:

Tribuna Diablos: $1,419

$1,419 General: $2,363

$2,363 Preferente: $2,835

$2,835 Plateas: $3,720

$3,720 VID Eurus: $6,493

El incremento se justifica por tratarse del último partido de preparación antes del Mundial 2026, lo que lo convierte en un evento de alta demanda.

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Venta de boletos y alta demanda esperada

La venta general de boletos está programada para el lunes 27 de abril a través de la plataforma Boletomóvil. Se anticipa un posible “sold out” en pocas horas, debido al gran interés por ver al Tricolor antes del Mundial.

Debut de México en el Mundial 2026

El estreno de la Selección Mexicana en la Copa Mundial 2026 será el 11 de junio de 2026, cuando enfrente a Sudáfrica en el Estadio Banorte. Este partido marcará el inicio de una nueva etapa para el equipo nacional, que buscará hacer historia como anfitrión del torneo.