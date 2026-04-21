México y Bélgica firman acuerdo laboral diplomático

El canciller Roberto Velasco sostuvo una reunión en Bruselas con Maxime Prévot, donde ambos gobiernos firmaron un acuerdo que permite a familiares de personal diplomático trabajar legalmente

El canciller Roberto Velasco sostuvo una reunión en Bruselas con Maxime Prévot, ministro de Asuntos Exteriores, Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo, para ampliar la cooperación entre México y Bélgica. El encuentro formó parte de una gira de trabajo enfocada en fortalecer vínculos diplomáticos y económicos.

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Ambos funcionarios acordaron impulsar el intercambio en sectores estratégicos como semiconductores, industria farmacéutica y biotecnología. También abordaron la colaboración cultural y el fortalecimiento del comercio bilateral como ejes de la agenda conjunta.

Durante la reunión, los cancilleres firmaron el Acuerdo sobre Actividad Remunerada de Dependientes del Personal Diplomático, el cual permite que familiares de personal diplomático trabajen en el país receptor con derechos laborales protegidos y acceso a condiciones formales.

El acuerdo establece un marco bilateral que regula el empleo de dependientes en ambos territorios. La medida busca mejorar las condiciones de vida del personal diplomático y facilitar la integración de sus familias en los países donde cumplen funciones.

En el mismo viaje, Velasco se reunió con la comunidad mexicana en Bruselas y reiteró que la política exterior del gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene como prioridad la atención a connacionales en el exterior.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) cerró su visita con un encuentro con el equipo diplomático en Bélgica, encabezado por el embajador Rogelio Granguillhome, a quienes reconoció su labor.

El acuerdo firmado se alinea con la política de movilidad laboral para personal diplomático que ambos países impulsan en foros internacionales, facilitando la operación de embajadas y fortaleciendo la permanencia de cuadros especializados.

La SRE informó que los compromisos alcanzados formarán parte del seguimiento bilateral con la Unión Europea, con una agenda que incluye cooperación industrial y tecnológica enfocada en cadenas de suministro estratégicas.