México y España son más que países hermanos: Felipe VI

Al entregar el Premio Cervantes 2025 a Gonzalo Celorio, el monarca hispano posicionó a la lengua española como eje de integración y proyección del mundo hispanohablante

El rey Felipe VI afirmó que México y España mantienen una relación que supera la categoría de países hermanos al definirse como culturas entrelazadas, durante la entrega del Premio Cervantes 2025 al escritor mexicano Gonzalo Celorio en la Universidad de Alcalá.

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“Su vida y su trayectoria nos recuerdan que México y España son más que países hermanos. Son culturas entrelazadas por la lengua y la cultura”, dijo el monarca al fijar una definición que coloca la relación en el plano cultural.

Gonzalo Celorio ha recibido de las manos del rey Felipe VI, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, el premio Cervantes 2025, el galardón más importante de las letras hispánicas, otorgado por el Ministerio de Cultura.#PremioCervante #GonzaloCelorio pic.twitter.com/mcqtE26vZi — Tusquets Editores (@TusquetsEditor) April 23, 2026

La declaración se dio en una ceremonia oficial que reunió a autoridades culturales y representantes del ámbito literario, en el marco del Día Internacional del Libro. El reconocimiento forma parte de la política cultural española para proyectar el idioma como eje de cohesión internacional.

El acto se celebró en Alcalá de Henares, ciudad natal de Miguel de Cervantes, donde el Premio Cervantes se entrega desde 1976 como el principal reconocimiento a la literatura en español. El galardón está dotado con 125 mil euros.

“Al otorgar a Gonzalo Celorio la más alta distinción de nuestras letras, no solo honramos la excelencia de una trayectoria personal, sino también su lugar destacado en la vasta y diversa literatura hispánica”, al vincular el premio con una comunidad literaria amplia.

El jurado reconoció a Celorio por más de cinco décadas de trabajo literario y académico, con una obra centrada en la memoria, la identidad y la cultura mexicana. Su trayectoria incluye docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México y participación en instituciones editoriales.

Felipe VI destacó que el español permite comunicación entre más de 20 países sin pérdida de inteligibilidad, lo que configura un espacio cultural compartido con alcance global. El planteamiento ubica a la lengua como base estructural de la relación entre México y España.

La ceremonia cerró una jornada cultural que incluyó un encuentro previo con representantes del sector editorial en Madrid. El reconocimiento a Celorio refuerza la presencia de México en el circuito literario hispano y mantiene la continuidad del vínculo cultural entre ambos países.